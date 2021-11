Apadeni vuelve a pedir el pago de las ayudas prometidas por el Ayuntamiento de El Puerto

La asociación Apadeni (Asociación para la Atención de las Personas con Diversidad Funcional) ha vuelto a reclamar el pago de las ayudas prometidas por el Ayuntamiento. En esta ocasión, se hace eco del testimonio personal de una mujer, madre de un niño con necesidades especiales, y que es a su vez trabajadora de la asociación, "es decir persona doblemente perjudicada, ya que evidentemente la marcha de familias ha provocado una reducción en las horas de contrato de las profesionales en la asociación".

La madre se ha dirigido a la asociación y les he hecho llegar "la extrema situación por la que están pasando muchas familias, dado que ven con impotencia no poder facilitar esas terapias de vital importancia en el día a día a sus hijos". La usuaria añade además en su testimonio que no se explica "cómo no se ha dado una solución a día de hoy con mayor premura, teniendo en cuenta la situación que está atravesando la sede y el colectivo del que formamos parte, siendo nuestros hijos y nuestras hijas parte de la población más vulnerable".

En estos últimos años, la asociación Apadeni viene padeciendo una difícil situación económica debido sobre todo a que no recibe la subvención del Ayuntamiento desde 2017, "principal soporte económico de la entidad". Como consecuencia de ello, hace dos años el centro se vio obligado a subir la cuota de los usuarios para poder sostener las nóminas del personal, así como diversos gastos de la entidad, "motivo por el cual muchas familias han tenido que marcharse por no poder hacer frente a la cuota mensual".

Es el caso de la mujer que se ha dirigido a Apadeni, trabajadora de la entidad y madre a su vez del niño con necesidades especiales, "cuyo deseo y el de toda la familia Apadeni sería que pronto se abonará el dinero que se nos prometió, para poder seguir trabajando con nuestros niños, nuestros socios, seguir ayudando a todas las familias que nos necesitan y ofreciéndoles un servicio tan necesario, y que por supuesto no tengamos que estar mendigando las terapias para las personas con diversidad funcional".

La asociación Apadeni "lleva a cabo una gran labor desde hace más de 27 años en El Puerto de Santa María, atendiendo a personas con Diversidad Funcional", concluye la madre afectada.