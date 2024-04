Anuel AA, Gente de Zona y Juan Magán, nuevas confirmaciones en el Puro Latino 2024 en El Puerto

A falta todavía de tres meses para que se celebre la quinta edición, el Puro Latino anuncia la incorporación de Gente de Zona, Juan Magán y Anuel AA a un cartel que ya contaba con otros astros de la música latina como Maluma, Manuel Turizo, Bryant Myers, María Becerra, El Alfa, Dei V, Rels B, Yandel, Saiko, Rvfv y JC Reyes.

El primero en sumarse a este nuevo Puro Latino de El Puerto de Santa María Fest es el puertorriqueño Anuel AA, que se ha ganado a pulso el título de superestrella global latina. Su incursión en el mundo artístico se lo debemos al impresionante éxito del tema 'La ocasión'. En julio de 2018 lanzó su álbum 'Real hasta la muerte', que recibió un apoyo abrumador de sus fans en todo el mundo. Dicho álbum alcanzó la cima de las listas musicales en todas las plataformas digitales: aquel año y durante más de veintiséis semanas, Anuel AA ostentó el título de músico más visto en YouTube a nivel mundial. Y no pararon de llegar los reconocimientos, alzándose con el Premio Lo Nuestro 2019 al Mejor Artista Revelación. Desde entonces, sus giras han sido todo un éxito en Estados Unidos, América Latina y Europa, con entradas agotadas en todas las ciudades que ha pisado. Nada extraño, a sabiendas que 'Real hasta la muerte' también fue nombrado como uno de los cincuenta mejores álbumes latinos de la década. Asimismo galardonado con otros reconocimientos como los Premios Juventud, los Premios Tu Música Urbana o los prestigiosos Premios Billboard, con su siguiente y no menos celebrado álbum de estudio 'Emmanuel' también acaparó el foco de atención en los Latin Grammy. Aquel trabajo le reportó a Anuel AA nada más y nada menos que premios en siete de sus categorías, y también le ofreció la oportunidad de hacer realidad su ambición más preciada desde niño: cantar en el escenario de la gala. Su última larga duración, hasta el momento, es el aplaudido 'LLNM2', un homenaje a sus ídolos y logros artísticos.

La segunda incorporación al festival no se queda atrás en méritos artísticos y en enlazar éxitos uno tras otro: Alexander Delgado Hernández y Randy Malcom Martínez se han convertido como Gente de Zona en el dúo ganador de siete Latin Grammys y doce Latin Billboards, siendo además el primer dueto cubano en alcanzar las HOT Latin Songs del prestigioso Billboard. Su historia es la de un gran sueño: de sus inicios como colectivo callejero de rap en su Cuba natal a ser estrellas a nivel mundial, gracias al éxito descomunal de canciones como 'Bailando', su colaboración con Enrique Iglesias y Descemer Bueno, o sus no menos aplaudidas creaciones a medias con Marc Anthony, 'La Gozadera' y 'Traidora'. Además de estas laureadas colaboraciones, Gente de Zona también han grabado a lo largo de su ya dilatada trayectoria con artistas de la talla de Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer López o Carlos Vives, entre otros.

Y como colofón, Juan Magán, habitual en Puro Latino El Puerto de Santa María Fest. Cantante, DJ, remezclador, productor discográfico, compositor de canciones, letrista... y todo un showman. El de Badalona, nacionalizado dominicano, domina desde hace años facetas tan diversas de la escena musical y el ámbito del espectáculo. Y también conoció desde hace ya buen tiempo las mieles del éxito: en 2015, su segundo álbum 'The king is back: #LatinIBIZAte' se hizo con el Disco de Platino en México, España, EE.UU. y Centroamérica, nominándole por primera vez además a los Grammy Latino. Después llegarían otros LPs no menos celebrados como 'Quiero que sepas' o '4.0'. Pero ha sido gracias a las ventas de sus sencillos que Juan Magán se haya convertido en el nombre español líder en el mundo digital y el artista nacional con mayor número de streamings en el mundo. Casi nada. También han sido habituales en su trayectoria colaboraciones de auténtico lujo, de Enrique Iglesias a Snoop Dogg, pasando por Pitbull, Paulina Rubio, J Balvin, Farruko, Sebastián Yatra, David Bisbal, Carlos Baute o Don Omar, entre muchos otros astros de la escena internacional.