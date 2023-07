'All that jazz' inaugura este martes el Cine de Verano 2023, dedicado al musical

Este martes 18 de julio, a las 22:00 horas, se proyectará en el patio del Edificio San Agustín (C/ Jesús de los Milagros, 32) la película All that jazz, una cinta dirigida por Bob Fosse en 1980 con la que el área municipal inaugura el Cine de Verano en San Agustín 2023, dedicado a los musicales. Este ciclo permitirá disfrutar, todos los martes hasta el 22 de agosto, de seis musicales, clásicos de este género cinematográfico firmados por brillantes autores o muy significativos de un momento concreto de la cinematografía.

El edil de Cultura, Enrique Iglesias, subraya que todas las proyecciones comenzarán a las diez de la noche y se realizarán en versión original con subtítulos en español. La entrada es libre hasta completar aforo.

All that jazz es la obra cumbre del gran director de musicales Fosse (Cabaret), basada en sus propias experiencias en Broadway y Hollywood, canalizadas a través de la excelente interpretación de Roy Scheider. Probablemente, hablamos del mejor musical del último medio siglo, una obra que se alzó con la Palma de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cannes de 1979 y con 4 Oscar (banda sonora original adaptada, vestuario, dirección artística y montaje).

El resto de la programación estará formada por Un, dos, tres… al escondite inglés, de Iván Zulueta, el 25 de julio, Cantando bajo la lluvia, de Gene Kelly y Stanley Donen, el 1 de agosto, La leyenda de la ciudad sin nombre, de Joshua Logan, (8 de agosto), Los paraguas de Cherburgo, de Jaques Demy, (15 de agosto), 24 hour party people, de Michael Winterbottom (22 de agosto).

Tras la programación del Cine de Verano el miércoles 23 de agosto, y a manera de colofón del verano cinematográfico portuense, habrá una proyección especial, también gratuita, de una selección de los cortos ganadores entre 2014 y 2022 en el Shorty Week, el festival internacional de cortometrajes que inició su andadura en El Puerto.