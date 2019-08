Este verano el teatro municipal Pedro Muñoz Seca no ha quedado huérfano de arte. Nada tienen que envidiar su escenario y salas de ensayo al patio del colegio de San Luis Gonzaga, hasta donde se desplazan con las grandes figuras del teatro con el Festival de Teatro de Comedias. El teatro municipal no tiene por qué estar celoso. No hay mal que por bien no venga y esta ausencia veraniega le valdrá un privilegio más grande: formar parte de los inicios de las próximas promesas del teatro portuense.

“En El Puerto siempre ha habido muy buena materia prima”, explica el actor Juanjo Macías (La Banda del Sur, Allí Abajo, Hola Raffaela, Bienaventurados). Este año él, junto a la también actriz Montse Torrent (Padre Coraje, Yerma, Las mil noches de Hortensia Romero) son los encargados de dirigir los dos nuevos cursos de teatro de la Concejalía de Cultura, que este año se han sumado al famoso Talle de Teatro que todos los años se pone en marcha por parte de la Concejalía de Juventud.

Ambos han sido un soplo de aire fresco -y no porque el taller de Juventud se haya quedado anticuado-, sino por el simple hecho de aportar dos nuevos géneros a la oferta: la comedia musical (también conocido como cabaret) y el monólogo. Por el momento, el primero que ha comenzado ha sido el de Juanjo Macías. Esta semana que empieza será el turno de Montse, quien también tiene ya las plazas cubiertas. En el caso de Juanjo su grupo está formado por ocho alumnos. Nada mal teniendo en cuenta que el cupo se encontraba en la decena: Mariví, Manoli, Tomás, Rosa, Rober, Alejandro, Noelia y Andrea se encuentran trabajando desde el día 5 en Muera el amor, una obra de números musicales, cabaret y monólogos donde el desamor será el eje central.

“Toda la obra ha surgido en proceso creativo”, explica Juanjo. “Yo trabajo trabajando; no me siento y hago apuntes. Ellos han participado en todo desde el primer día: la propuesta que se hizo, los textos y las coreografías conmigo en clase”.

Con este género -que toma su nombre de las tabernas y bares de finales del siglo XIX donde se ofrecían número musicales- las jóvenes promesas portuenses se aseguran una formación muy completa que se suma a los otros cursos veraniegos que se ofertan desde hace varios años, como es el curso de Juventud (anteriormente mencionado) que dirige la fantástica actriz Eva Rodríguez, y que este año cumple su duodécima edición.

Esta variedad supone una gran oportunidad para los alumnos. Incluso algunos de ellos tienen que dividirse literalmente por la mitad para poder compaginar ambos cursos. Ese es el caso de Andrea o de Noelia, que la semana que viene conseguirán el triplete también con el curso de Montse. “Estamos todos compartiendo los actores, pero eso es buenísimo. Cuando hay cosas se aprovechan”, opina. “En nuestro caso hemos leído, hemos creado los textos, hemos traducido canciones, hemos hecho coreografías. Es un trabajo completísimo”, matiza Juanjo, quien también es profesor en la escuela de danza Paso a Dos. “Con muy poquito y teniendo las cosas claras, sin hacerte malabares en la cabeza, se pueden hacer cosas como ésta, que tienen éxito. Vamos a las cosas que verdaderamente vayan a funcionar”, explica el actor mientras atiende a Diario de Cádiz en uno de sus ensayos.

La próxima cita será el miércoles 21, cuando expongan ante familiares y amigos -en petit comité- los adelantos de este tiempo. Desde aquí tan sólo queda darles la enhorabuena y, como buenos artistas que son, desearles mucha mierda.