Caras de felicidad se han visto en la tarde de este lunes por la sede del PSOE provincial. En San Antonio tocaba analizar los resultados de la provincia e Irene García sonreía arropada por su gente más cercana, como Manuel Jiménez Barrios, Juan Carlos Ruiz Boix o Araceli Maese. “Satisfecha” dijo que estaba con los logros de los socialistas, “hemos ganado de forma clara”. Y daba los datos: el PSOE ha sido la lista más votada en 24 municipios, ha obtenido 14 mayorías absolutas y tendrán 14 concejales más en los ayuntamientos. Además, recordó, obtienen otra mayoría en la Diputación, donde el PSOE puede elegir entre varias opciones para seguir gobernando.

Y es aquí, donde se centraron la mayoría de las dudas de los periodistas. ¿Seguirá usted como presidenta? “Yo elevaré propuesta y espero, estoy convencida, de que no haya ninguna dificultad para ello”, apuntó segura la dirigente del PSOE.

Porque a nadie se le escapa que antes de estos comicios, la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez anunció su intención de decidir sobre las diputaciones, lo que abriría la posibilidad a otros nombres además del de García. La sanluqueña lo ve lejano. “Hay un reglamento interno que cumplir y por lo que me han trasladado los compañeros va a tener (su propuesta) un amplio respaldo por parte de toda la provincia”, aseguró, recordando que los concejales son lo que eligen a los diputados de cada partido y que confía en que se respetará lo que opine la militancia gaditana.

Además, el pedrista y concejal de Cádiz Fran González, en las quinielas para ocupar el sitio de García, no ha obtenido representación para ser diputado, una circunstancia que no pasa inadvertida. “Mucha literatura se ha escrito y algunos no han llegado ni al principio”, terminó.

A preguntas de los periodistas, García manifestó que en Cádiz capital no se han cumplido las expectativas, que respetará el análisis que haga la agrupación local sobre lo ocurrido pero que esos resultados no van en consonancia con lo ocurrido en buena parte de las ciudades.

Así las cosas, la también concejal de Sanlúcar se congratuló de que su partido haya logrado una diferencia de 55.000 votos respecto a la segunda fuerza de estos comicios municipales en la provincia, el PP, “que pierde 32.000 votos, cuatro diputados provinciales y 35 concejales” en los municipios gaditanos.

“No nos equivocamos cuando hace cuatro años hicimos una renovación muy importante en las candidaturas municipales, en equipos y proyectos”, señaló también. Eso ha dado sus frutos en ciudades como San Fernando, Rota, Ubrique, El Bosque, Grazalema, Jerez o Sanlúcar.

Ahora queda esperar los movimientos en los lugares donde hay posibilidades reales de pactos. Descartando cualquier posibilidad en la capital para arrebatar la alcaldía a Kichi, no cerró las posibilidades para hacerlo con Adelante en Puerto Real. “Hay muchos sitios donde hay espacio para analizar llegar a gobiernos estables pero todavía esta todo en fase primitiva”, afirmó. En Diputación, lo mismo. “Primero vamos a construir los ayuntamientos y luego empezaremos la ronda de contactos. Siempre he defendido que cuánto más estable mejor, pero se abre un abanico amplio”.