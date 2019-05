"Es una propuesta absurda". La secretaria general del PSOE en la provincia, Irene García, ha manifestado este lunes que la opción propuesta por Juancho Ortiz sobre un pacto para conseguir que José María González no siga como alcalde de Cádiz no tienen nada que ver con los resultados de la noche electoral en la ciudad de Cádiz. "La única respuesta que se me ocurre es no es no", no va más allá de "propuestas fántásticas", ha manifestado la líder de los socialistas gaditanos.

Y es que García ha aseverad, al analizar la situación que dejan las elecciones municipales de este 26-M, que en la capital gaditana no se han cumplido las expectactivas. Además, ha manifestado que "no se corresponden con los resultados cosechados por los socialistas en la mayoría de localidades. Lo de Cádiz, ha dicho, sólo se podría comparar con lo ocurrido en La Línea de la Concepción, donde el PSOE se queda con tres concejales tras la aplastante victoria de 100x100 La Línea.

Respeto a la agrupación local

Irene García también ha dicho que la dirección provincial será "respetuosa" con el análisis que haga la agrupación local del PSOE de Cádiz, que le consta que ya lo están haciendo, para responder a lo qué ha ocurrido. El PSOE de Cádiz, encabezado por Fran González, ha perdido casi mil votos y el diputado provincial, lo que deja además a González fuera de una posible llegada a la presidencia de la Diputación.

Eso sí, García ha valorado el "gran trabajo" hecho por el grupo municipal y el partido en la ciudad en los últimos cuatro años en la oposición y también el realizado durante la campaña electoral, además de los logros conseguido de la mano de la Diputación, como con el edificio Valcárcel.