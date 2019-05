Podemos informa a pie de calle sobre seis pilares de su programa

Varios integrantes de la lista que Podemos Chiclana presenta a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, así como militantes y simpatizantes, acudieron en la mañana del jueves a la Plaza de las Bodegas para informar a la ciudadanía de varias de sus medidas de cara a estos comicios. Entre estas personas se encontraban el cabeza de lista, Jorge Guerrero (candidato a la Alcaldía), acompañado por Elena Coronil (número 2) y Mercedes González (número 4).

Dicho acto ha sido uno de los primeros de esta campaña para la formación morada y se ha querido desarrollar en esta plaza tan emblemática y concurrida de la localidad. En él se han repartido dípticos en los que se ponen de relevancia seis puntos muy importantes que resumen el programa del partido. "Se trata de puntos básicos que pretenden servir de base para la construcción de una Chiclana más habitable para todas las personas, en la que se garanticen los servicios básicos y que sirva de apoyo a la construcción de una sociedad mejor", argumentan.

En primer lugar Podemos Chiclana asegura tener como objetivo "garantizar los servicios básicos para todos los chiclaneros. Ninguna familia sin suministros básicos y la puesta en marcha de un bono social para las más vulnerables". El empleo es otro de los pilares básicos según la formación Podemos Chiclana. Proponen un plan de choque para desempleados de larga duración así como el cooperativismo y una ventanilla única para emprendedores de manera que el autoempleo sea más accesible.

Servicios básicos, un bono social, empleo y servicios públicos de calidad, entre sus prioridades

Como tercer punto se pone de relevancia la necesidad de unos servicios públicos de calidad, colocando en el centro la educación y la sanidad, así como la municipalización de servicios. El medio ambiente y la cultura también son especialmente reseñables dentro de su programa, así como la participación ciudadana.

Podemos Chiclana pretende poner en marcha presupuestos participativos, en los que la ciudadanía tome parte activa, consejos consultivos vinculantes y activar en general la participación política de los chiclaneros en su municipio. Como ejes transversales de su política ponen de relevancia también el transporte público, el bienestar animal, la transparencia de las instituciones, el urbanismo sostenible, el deporte, así como el feminismo y los derechos sociales como la vivienda.

Así arrancaba para la formación morada una campaña que consistirá en varias acciones que tendrán lugar en diferentes emplazamientos de Chiclana para informar a la ciudadanía sobre sus propuestas.

Cabe destacar, por otra parte, que entre los integrantes de la lista de Podemos que tomaron parte en el citado acto se encontraba Mercedes González, una histórica en la política de la localidad. Llegó a Chiclana como profesora de Física y Química, que es a lo que ha dedicado su vida. Es en esa época cuando decide tomar parte activa, siempre como independiente, en el Partido del Trabajo y más tarde en el PCE e IU. Es nombrada concejala Emérita de Chiclana y participa en la creación de la Asociación Democrática de la Mujer.

Según destacan desde su actual partido, al ser preguntada sobre los motivos por los que se decantó por Podemos responde citando a Pablo Iglesias: "no me he equivocado nunca de bando". González explica a este respecto que cuando surgió el 15M se ilusionó porque "estaba muy harta del partidismo político". "La formación de Podemos Chiclana me gusta, veo que la gente está inserta en los problemas sociales y eso me satisface", concluye.