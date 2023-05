Todos los partidos de San Fernando apoyan las reivindicaciones de Personas sin hogar con derechos

La asociación Personas sin hogar con Derechos (PESHO-DE) ya tiene respuesta de todas las formaciones a las que han reclamado antes de las elecciones municipales del 28M su posicionamiento acerca de las once reivindicaciones que hacen –que hace suyas también la plataforma en la que está junto a otros colectivos del sinhogarismo– para mejorar la atención de las personas sin hogar de San Fernando. Con matices, admiten, pero PSOE, PP, AxSí, Vox y Podemos, quienes forman parte de la actual Corporación, han apoyado las medidas.

"La extrema situación de vulnerabilidad en la que viven las personas sin hogar exige la reivindicación de medidas a adoptar en las políticas sociales de los próximos años", explica la entidad en un comunicado emitido esta semana. Por eso, durante el mes de abril mantuvieron encuentros con formaciones políticas a fin de lograr su posicionamiento y su compromiso, incluso para que formen parte de sus programas electorales.

Estas citas sirvieron para trasladar las demandas que consideran "más urgentes para la atención de los ciudadanos y ciudadanas que sufren el sinhogarismo como consecuencias de la pobreza extrema y que estas sean incluidas en los programas de las próximas elecciones municipales". Son once: facilitar las gestiones para el empadronamiento de personas sin hogar, políticas alternativas a los albergues "por el fracaso del sistema actual", albergues de alta tolerancia (con prioridad para el sistema House First), equipos de calle mutidisciplinares, centros de día para personas sin hogar, cumplimiento de la normativa de seguridad y accesibilidad del actual albergue, servicios públicos –fuentes y taquillas para custodiar pertenencias–, medidas para facilitar el acceso a la vivienda, políticas activas para la inclusión laboral y social, incremento del personal de servicios sociales sin externalizarlos y que no se produzcan desahucios sin una alternativa habitacional.

Parten, eso sí, de una premisa, y de hecho el Boletín Oficial del Estado (BOE) la publicaba el 20 de enero de este año en una de las resoluciones recogidas: "La vivienda no solo es la principal necesidad de las personas sin hogar, sino que es la puerta de acceso efectivo a otros derechos fundamentales". "Ya sabemos que es una cuestión complicada para todo el mundo, pero las personas sin hogar aunque tengan dinero -por ejemplo, tras haber recibido los atrasos del ingreso mínimo vital– y paguen muchos meses por adelantado no consiguen que les alquilen nada. Con el ingreso mínimo de dos personas en esta situación podrían estar en una casa alquilada, y no lo logran", expone la presidenta de Pesho-de, Milagrosa Fernández. De ahí que pidan "políticas discriminatorias positivas, como cobrar menos IBI por las viviendas que se alquilen a una persona en esta situación de vulnerabilidad con certificado". La alternativa por las leyes que existen en España es la calle. Se refiere a que no pueden dormir en un coche, una caravana, un garaje o un trastero, advierte Fernández.

También apuestan por los centros de día para personas sin hogar, algo que consideran fundamental. "El albergue es para dormir, no tiene una intervención integral que sí se haría en estos centros", plantea. En esas instalaciones podrían realizar talleres, lavar la ropa, ver la tele y descansar, echarse una siesta, tomar un café, "hacer sus necesidades sin esconderse", y contarían con un trabajador social y posibilidades para realizar a cada persona un itinerario personalizado para su integración.

Además abundan en que dudan de las posibilidades que la finca del albergue Federico Ozanam tiene para adaptarse y cumplir la normativa en materia de accesibilidad y seguridad, "por sus características arquitectónicas".

Los encuentros con los partidos han sorprendido a la entidad por la receptividad que ha encontrado en todas las formaciones, siempre con matices, puntualizan. Un ejemplo es la postura del PSOE sobre la no externalización de la atención a estas personas con la que no está de acuerdo. En concreto, la entidad defiende que el albergue sea de gestión municipal, y no a través de acuerdos con una asociación benéfica; también que la atención social la lleven los Servicios Sociales y no Cáritas, como ocurre en la ciudad.

Otro ejemplo es el centro de día, que el PP considera que debe ser para todas personas, pero que la asociación apunta a las necesidades que este espacio cubría para quienes no tienen un techo en el que cobijarse durante el día y la labor de integración que podrían realizar. No todas las formaciones han detallado su posición sobre todas las demandas, deja claro Milagrosa Fernández.

De cualquier modo, están preparados para, cuando se conforme el gobierno tras las elecciones, realizar una labor de control y seguimiento del cumplimiento de estas reivindicaciones. "Todo ser humano necesita un refugio", sentencia.