Las asociaciones del 'sinhogarismo' en San Fernando crean una plataforma reivindicativa

Las asociaciones que trabajan en San Fernando con personas sin hogar –Calor en la Noche, el comedor El Pan Nuestro, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Asociación Personas Sin Hogar Con Derechos (PESHO-DE)– han decidido crear una plataforma para reivindicar de manera conjunta la necesidad de que se ejecuten medidas que mejoran las condiciones en las que viven este colectivo de personas vulnerables.

La constitución de equipos de calle para atender a estas personas desde distintas disciplinas, incentivos municipales a empresas para favorecer la integración laboral o un cambio del modelo en el que primero sea el acogimiento en casas para realizar entonces un seguimiento son algunas cuestiones que plantean. La intención es que los partidos políticos incluyan estas demandas en sus programas electorales, ahora que están cerca los comicios municipales.

"Estamos en un momento importante y los partidos tienen que tomar conciencia de que tienen que mejorar como afrontan la atención a las personas sin hogar incluyéndolo en sus programas", explica Milagrosa Fernández, de PESHO-DE. Las entidades implicadas ya habían protagonizado alguna movilización conjunta, la última por la muerte en marzo de una persona que vivía en la calle. Cada una se acerca a la problemática de este colectivo de personas desde distintos ángulos y por lo tanto es normal su colaboración. Ahora, con esta plataforma y una relación de cuestiones que consideran necesario deben implantarse en San Fernando.

El sinhogarismo está recogido en la Agenda 2030 con el objetivo de erradicación en Europa de "esta exclusión social de la más grave". "Más abajo no se puede estar: sin un sitio donde guardar tus cosas, donde protegerte, donde cerrar una puerta y dormir sin frío y sin miedo", expone Fernández.

Las entidades denuncian que el actual albergue no solventa la situación. "No está adaptado, y por ejemplo hay una persona en silla de ruedas que no puede usarlo y una parroquia le está pagando un hostal", cuenta. Ni siquiera tiene espacio, se quejan, con literas de hasta tres; o taquillas para guardar los objetos personales. "Por mucho dinero que el Ayuntamiento pueda aportar" para adecuar el Federico Ozanam el edificio, una finca antigua, no dispondría de una salida de emergencia, "que no tiene, por lo que incumple la normativa de seguridad". Por eso, insisten en un albergue de alta tolerancia con equipos profesionales para una atención personalizada e integral.

En cualquier caso la apuesta en cambiar al modelo Housing First, que se aplica en Europa y con equipos de seguimiento tiene más de un 90% de buenos resultados en la integración. Ahora mismo, explica la representante de PESHO-DE, se aplica un sistema de "escalera": calle, albergue, buen comportamiento, seguimiento, talleres y por último la opción de pisos compartidos. Para estos colectivos no es la mejor forma de atender a las personas sin hogar. De hecho, apuntan a que en España el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió un texto de buenas intenciones en el que se admitía que el sistema de albergues, por ser transitorio, no soluciona la problemática, aún cuando la cuantía que se destina a dar respuesta a este tema se ha duplicado desde 2006: el número de personas sin hogar se ha duplicado.

"La desestructuración que tienen estas personas es muy grande. Muchos tienen adicciones, que puede estar en el origen de su sinhogarismo o se desencadena al estar en la calle, que es muy dura. Lo mismo ocurre con las enfermedades mentales. Todo esto requiere una atención muy individualizada. ¿Cómo pretenden que compartan habitación y que no haya conflictos?", advierte Milagrosa Fernández.

Como ejemplo de otra forma de afrontar la situación apunta a que Personas Sin Hogar Con Derechos está obteniendo buenos resultados, "pero porque estamos desplegados". "Hacemos muchos acompañamientos personales directos diarios. No puede ser que se les diga 'tiene que ir a Salud Mental' y olvidarte de la persona. Con eso no se llega a nada", deja claro.

Entre los asuntos que la plataforma pone negro sobre blanco, está la creación de un centro de día para personas sin hogar. "Donde lavar su ropa, hacerse un café o descansar. Cádiz tiene uno", precisa. También apuestan por los equipos de calle, "como hacemos las asociaciones", para detectar los casos concretos y hacer el seguimiento. En ese sentido, reclaman el aumento del personal de Servicios Sociales "que está bajo mínimos" y que "no se privatice el servicio".

La creación de aseos públicos y el empadronamiento de estas personas, un trámite de califica de "pesadilla" por la falta de protocolo, son otras demandas. El listado incluye el incremento de las políticas de vivienda pública para alquiler, el aval municipal para que quienes reciben el ingreso mínimo vital puedan alquilar una casa y que no haya desahucios sin alternativa habitacional.