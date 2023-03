Concentración en San Fernando tras la muerte de una persona sin hogar en la calle: "No podemos asumirlo como normal"

Un nutrido grupo de personas ha arropado en la tarde de este lunes la concentración convocada en la calle Real tras la muerte en la calle de una persona sin hogar de 39 años, Raúl Domínguez.

Bajo el lema Nadie debería morir así, cuatro colectivos locales que trabajan con las personas sin hogar -el comedor El Pan Nuestro, Calor en la Noche, Derechos Humanos y Personas sin Hogar con Derechos- han vuelto a alzar la voz para denunciar la exclusión social extrema a la que se ven abocados los que viven obligadamente en la calle y han reclamado políticas más eficaces para hacer frente al problema y evitar que más gente muera en la calle.

Durante la concentración, que se ha llevado a cabo junto al lugar en el que falleció Raúl Domínguez, se ha denunciado con que los mecanismos y recursos que existen para la atención integral de las personas sin hogar "no son suficientes ni son eficientes y no dan respuesta inmediata a situaciones urgentes". Incluso se ha advertido de "la injusta indefensión que sufren por parte de las instituciones".

"El problema del sinhogarismo es estructural y nosotros como asociaciones no deberíamos estar aquí porque no deberíamos existir. Son las instituciones públicas las que deben dar respuesta a los graves problemas sociales y sin duda este lo es. La calle no es hogar para nadie. Nadie se merece vivir o, mejor dicho, sobrevivir o malvivir así", han afirmado los cuatro colectivos convocantes de la concentración en el manifiesto que se han turnado para leer.

El albergue de baja exigencia

Especial mención han hecho en la protesta al albergue de baja exigencia que reivindican para la ciudad y para hacer frente a este tipo de situaciones. "Según dicen quienes gobiernan en nuestra ciudad, no es necesario un albergue de alta tolerancia porque teniendo un albergue de alta exigencia es suficiente", han afirmado para preguntar después si esa "alta exigencia" es solo para el usuario.

"Si un usuario no vuelve, ¿nadie se hace responsable de preocuparse por él? Será fácil argumentar que Raúl estaba en el albergue y no volvió porque no quiso. ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien se preguntó dónde o cómo podía estar? Ninguna persona debería morir así, ni Raúl, ni José, ni Paco, ni Antonio, ni otros tantos que nos han dejado en la misma situación", ha denunciado.

También han aludido a las vísperas electorales para cuestionar que el drama del sinhogarismo sea una prioridad de la política municipal y han reclamado un equipo de calle multiprofesional con formación y conocimiento "que detecten, acompañen, atienda, oriente y realicen el seguimiento a las personas sin hogar en extrema vulnerabilidad".

También han reivindicado un centro de día "donde puedan realizar actividades, talleres y un programa de integración profesional, personal y social" así como el albergue de alta tolerancia y la puesta en marcha de políticas públicas de alquiler social que eviten que las personas con menos recursos se vean forzadas a vivir en la calle.

"Ojalá que el sufrimiento de Raúl y su trágico final sean semillas para erradicar el drama que muchas personas sin hogar viven cada día en nuestra ciudad", han afirmado al pedir "que no se asuma como normal la muerte de una persona en la calle".