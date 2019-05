La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y la presidenta de la Diputación y secretaria provincial del PSOE, Irene García, respaldaron al alcaldable socialista de Sanlúcar y aspirante a la reelección, Víctor Mora, en la presentación pública de la candidatura que encabeza.

En un mitin celebrado en una bodega de la ciudad, Montero manifestó que “la alternativa al PSOE en Sanlúcar no pueden ser caras o siglas amables que van a pactar políticas de derecha y ultraderecha”. La ministra arguyó que “ya se ha demostrado que Ciudadanos (Cs) va a pactar políticas de derechas y va a desarrollar la misma política que le están dictando desde San Telmo”, en alusión al Gobierno andaluz. “No os fiéis de cantos de sirena, los conocéis bien aquí en Sanlúcar, con otras caras, pero la realidad es que la única garantía de seguir trabajando para todos la representa el PSOE”, aseguró.

Montero se mostró “convencida” de la reelección de Mora como alcalde “porque la gente le ha visto. Aquí no hablamos de boquilla, nos han visto los que nos votaron y los que no, con una dificultad pactando presupuestos. Por eso ahora necesitamos una mayoría que permita desarrollar íntegramente el proyecto, hacerlo hablando con la gente, con argumento y la cabeza bien alta, porque este partido ha hecho lo mejor por Sanlúcar en las duras y en las maduras”.

Por su parte, la presidenta de la Diputación aseveró que “en Sanlúcar tenemos a un alcalde que es un hombre decente en lo privado y en lo público, cada vez que se dirige a la ciudadanía”. Según la ex alcaldesa sanluqueña, “gobernar no es fácil, menos en momentos de dificultad, y aquéllos que han tratado de paralizar esta ciudad no nos van a dar lecciones”. “Y menos a Víctor y a todo el partido, que ha blindado las políticas sociales en el municipio para que ninguna familia se quede fuera”, apostilló.

El alcaldable socialista cerró el acto presentando a sus compañeros de candidatura, de los que dijo que son “hombres y mujeres honestas que conforman una lista ganadora”. En su intervención, Mora hizo un balance positivo de la gestión del PSOE en el Gobierno de la ciudad, subrayando que “hemos aumentado el empleo en la agricultura, en la pesca y potenciando los planes de empleo municipales para jóvenes y mayores de 45 años”. “Y es justo agradecérselo a la Junta socialista y a la Diputación. Nunca fue obra del Gobierno de Rajoy”, señaló al respecto.

Frente a “una apuesta por la solvencia y garantía que representa el proyecto del PSOE”, el candidato socialista aseguró que “en este pueblo sabemos muy bien qué significa la derecha: sólo ruina, despilfarro y corrupción”. “Y, si suman, se van a unir para impedir el Gobierno socialista, de la izquierda”, añadió en referencia a Cs, el PP y Vox.

Mora defendió el “proyecto creíble” del PSOE con actuaciones como la rehabilitación del Castillito de Bajo de Guía con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, la construcción del centro de salud previsto en la zona de La Dehesilla y “más viviendas sociales”. “Vamos a seguir transformando Sanlúcar, pero hay que votar”, afirmó el alcaldable socialista.