La médica que quiere “curar” a la Villa de la “depresión”

Aurora Salvador Colorado (53 años) es médica de profesión, y será porque lleva a sus espaldas muchísimas guardias de 24 horas en las Urgencias del Hospital de Puerto Real, que le cuesta desprenderse de ese papel cuando ya no viste la bata blanca.

Vocación, deformación profesional, costumbre… Sea lo que sea, lo cierto es que Aurora es médica y, para quienes la rodean, también medicina frente a la apatía, el conformismo y las injusticias. Su ánimo por cambiar las cosas es lo que le ha llevado a dar el paso y ponerse al frente de la ‘Confluencia de Izquierdas para la gente’, que es como se llama la marca que une en estas municipales a Izquierda Unida, Verdes Equo y a un grupo de independientes.

Si le preguntas por qué ha dado el paso de ser candidata a la alcaldía de su pueblo, no tiene una respuesta clara. Dice que a veces se lo pregunta a ella misma porque es consciente de que la responsabilidad es muy grande. “Tengo un grupo de gente que me sostiene y me anima a seguir trabajando. Gente de verdad, con ganas de cambiar las cosas y de trabajar, y eso es un valor que te impulsa”, dice Salvador, que aspira sumar el apelativo de ‘la alcaldesa’ a los muchos que ya tiene.

Es Aurora ‘la médica’, la de la Marea Blanca y la de las AMPAS. Aurori para su familia y la hija mayor de José ‘el barbero’ y Milagros para los vecinos que la vieron nacer. También es la madre de Valeria, José y Ana; y la abuela del pequeño Rodrigo, “mi quitapenas, con el que todo se frena y del que disfruto muchísimo”.

Los objetivos que se plantea son muy grandes, pero la ciudad que quiere construir la tiene clara. Lo primero, “sacar a Puerto Real de la depresión”. Tampoco aquí puede evitar dar un “diagnóstico” profesional de la ciudad en la que vive desde que nació. “El diagnóstico no lo doy yo, lo trae el paciente contándome lo que tiene. A Puerto Real lo llevo escuchando mucho tiempo y lo que dice es: ¡Qué pena de mi pueblo! Así, que lo que tiene es depresión, no tiene gana de levantarse por la mañana y todo lo ve negro”, dice Salvador. Por eso, junto a su equipo de gente “con muchas ganas de trabajar”, aspiran a convertirse en los “antidepresivos” y hacer que la ciudad avance.

"Yo me siento una servidora pública y en el Ayuntamiento quiero hacer lo que hago cada día en mi trabajo: escuchar a la gente y hacer todo lo posible por ayudarle”

Es consciente de que estar al frente del Ayuntamiento no será fácil, y también tiene claro que deberá trabajar duro, algo que dice que no le pesa y a lo que está muy acostumbrada, para conocer más a fondo la administración local. “Para mi ser alcaldesa es algo abstracto”, dice. “Yo me siento una servidora pública y en el Ayuntamiento quiero hacer lo que hago cada día en mi trabajo: escuchar a la gente y hacer todo lo posible por ayudarle”.

No quiere aventurarse porque sabe que cada espacio de trabajo es distinto, pero sí tiene claro que no le importa preguntar lo que no sabe y aprender de la gente. “Es así como se avanza porque, además, nunca me quedo con la primera respuesta que me dan”, dice. Quiere volcarse “en lo básico” para seguir creciendo, “que la gente joven tenga centros abiertos donde poder hacer cosas porque es una pena todos los edificios que hay cerrados por su mala gestión, desde el Centro Cultural Rosa Butler al Pabellón Municipal de Deportes”.

Confía en su “ojo clínico” y en sus convicciones de base para hacer de Puerto Real una ciudad más justa y solidaria, y "trabajar para conseguir un pueblo donde la salud, la cultura y el deporte sean sus grandes pilares. Donde encontremos ese orgullo colectivo por nuestro pueblo, por su gente, por su entorno”.

¡VÁMONOS PA LA FERIA!

La Feria de Puerto Real, que arrancará solo tres días después de las Elecciones Municipales, será una nueva ocasión para que Aurora Salvador siga engordando su álbum de fotos personal, que está plagado de momentos vividos en esta fiesta. Sola, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos... la candidata atesora momentos captados en el Recinto Ferial, como este que nos enseña.