Tiene 37 años y lleva más de diez como concejala del PP en el Ayuntamiento de Rota. Durante siete años (2008-2015) estuvo al frente de delegaciones municipales como Turismo, Personal, Educación, Igualdad y Cultura. En el mandato corporativo que acaba le ha tocado estar en el lado de la oposición. Ahora quiere volver a gobernar su pueblo, pero liderando su formación política. En estas elecciones Auxiliadora Izquierdo es la candidata popular a la Alcaldía.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla con un máster en Comunicación Empresarial e Institucional y estudios de Protocolo y Organización de Eventos, la alcaldable del PP también ha aprendido mucho ejerciendo su labor política en el Consistorio y, por supuesto, en la calle. De su década larga como concejala destaca “la cercanía que he conseguido con la gente de mi ciudad”. “El trato cercano y continuado en el tiempo se traduce, al final, en cariño”, afirma ‘Auxi’ Izquierdo satisfecha también por “haber podido hacer muchísimas cosas positivas por mi pueblo”.

En el otro lado de la balanza de su experiencia municipal, abomina de quienes “no separan lo político de lo personal”. “En Rota se ha llegado en algunos momentos al insulto y la destrucción de la persona por un ansia política. No se puede judicializar la política ni buscar el poder a costa de cualquier cosa”, reflexiona. Resulta inevitable preguntarle por la ex alcaldesa popular Eva Corrales, en prisión por el conocido como caso Horas Extra. La actual candidata del PP formó parte de su equipo de Gobierno. “Es algo muy doloroso que ha hecho mucho daño no sólo a su familia, a su hija, a su madre y a su marido, sino también a muchísimos amigos. Creo que es un asunto que todo el mundo entiende sin tener que explicarlo demasiado”, responde.

Un proyecto con alma. Éste es el eslogan electoral de la opción que encabeza ‘Auxi’ Izquierdo en Rota. “En la política local, por su cercanía, además de razón, a las cosas hay que ponerles pasión, corazón, alma”, explica recordando que desde que fue nombrada candidata en marzo del año pasado no ha parado de reunirse con asociaciones, clubes, autonómos, agricultores, ganaderos, colectivos del sector educativo, barriadas... “Llevamos más de un año de trabajo muy intenso del que ha surgido un proyecto con muchísimas propuestas”, cuenta asegurando que llega a la campaña electoral con los deberes hechos.

Sus propuestas se estructuran en cuatro pilares básicos: la gestión administrativa y económica del Ayuntamiento, con medidas encaminadas, entre otras cosas, a “hacerla más ágil y cercana a los ciudadanos”, además de bajar los impuestos locales; el turismo, como “gran área” que aglutine buena parte de las competencias del Consistorio con el objetivo último de que “Rota se convierta en un municipio de cinco estrellas”; la ejecución de proyectos e inversiones pendientes desde hace años, como el desdoble de la A-491 y la recuperación de las instalaciones de La Forestal como “recurso medioambiental, turístico y juvenil”; y la Base Naval, con iniciativas destinadas a “aprovechar todas las oportunidades de empleo, empresariales, educativas, culturales e incluso de colaboración en el mantenimiento de servicios de la ciudad”. De hecho, el programa electoral del PP incluye la creación de la delegación Sinergia Rota-Base. “Hay una marea de oportunidades que no se ha tenido en cuenta en estos años”, apostilla al respecto.

Como planteamiento global, sostiene que “Rota no puede seguir siendo un municipio más de la provincia, sino el principal a nivel costero, dados los recursos naturales que tenemos y la idiosincrasia de nuestra población”.