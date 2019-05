Poco antes de las 00:00 horas de la noche el ambiente de fiesta ya se notaba desde el exterior de La Venencia, en el Real Club Náutico (avenida de la Bajamar, 13). Eran los gritos y cantos de los interventores, apoderados y afiliados del Partido Popular (PP) que, a la espera de conocer el escrutinio final, ya celebraban los nueve concejales que el partido volvía a conseguir en la ciudad. “Han sido casi dos años de mucho trabajo. En el fondo esperábamos más”, comentaban algunos. Pero, al fin y al cabo, el resultado no estaba mal teniendo en cuenta que la formación volvía a conseguir los mismos resultados que en las elecciones pasadas: ser el partido más votado con 10.774 votos. En el fondo, a pesar de lo positivo, la mayoría había estado sufriendo -especialmente Beardo y algunos de los candidatos (que habían seguido los resultados en una dependencia aparte)- ya que durante todo el recuento la cosa había estado bastante reñida con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (9.939 votos).

Al final, concejal arriba concejal abajo, la alegría y las lágrimas de emoción se desbordaron con la llegada de Germán a la terraza del restaurante donde fue recibido al grito de “alcalde, alcalde”. Abrazo por aquí, palmadita en el hombro por allá. La emoción del momento casi le cuesta un disgusto a Beardo cuando, guiado por la agitación del momento, estuvo a punto de darse con un ventilador de techo al subirse en una silla para dirigir unas palabras. Era normal. La ocasión no merecía menos. “Hemos estado dos años trabajando en la calle, con la gente. Esto se lo debemos a los portuenses”, fueron sus primeras palabras. “Hemos ganado las elecciones y El Puerto va a tener un Gobierno presidido por el PP”, explicó el que, de llegar al Ayuntamiento, sería el alcalde más joven en la historia de la ciudad. “Estamos muy contentos. En los próximos días vamos a llamar a todos los que confluyan al centro político y a todas las fuerzas que quieran un cambio de rumbo. Estoy convencido que bajo un eje de programa de recuperación de la ciudad -porque aquí lo importante ya no son los sillones- y consenso vamos a formar un Gobierno de mayoría suficiente, con gente competente y personas capacitadas y profesionales. El Puerto no puede esperar”.

Y a partir de ahí, todo fue pura fiesta. Al ritmo del himno de campaña, llegó el momento de celebrar el esfuerzo y trabajo invertido durante una campaña que arrancó en octubre, cuando Juanma Moreno presentó su candidatura a las elecciones andaluzas en el hotel Duques de Medinaceli. “Vamos a cambiar El Puerto, vamos juntos a soñar. Vamos a cambiar el rumbo, con Germán será verdad”. Cierto o falso, todavía quedan por delante cuatro años donde se comprobará si , finalmente, la canción se cumple o no.