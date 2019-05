–Para comenzar, ¿podría hacer balance de estos últimos años?

–La ciudad viene del desastre de la venta de Apemsa, de una deuda que aumenta en muy poco tiempo un 200%, de una crisis económica, de unas políticas en las que se ha pensado en una minoría. Estos años se ha seguido pensando en El Puerto como el sitio eterno de poner tapas y cerveza a nivel laboral, como una ciudad dormitorio, donde los ciudadanos han tenido que emigrar. La administración pública viene también del desastre porque en estos años cada partido que entraba en el Gobierno enchufaba a gente en puestos. Ahora nos quejamos del Plan de Ajuste, pero tenemos que hacer un estudio y balance para ver si realmente el Ayuntamiento necesita la plantilla que tiene actualmente. ¿Es necesario tener la Policía Local que tenemos con 130 agentes? ¿o sería mejor tener menos pero mejor organizados?

–¿Y cómo cree usted que se ha gestionado en este mandato?

–Es verdad que hubo un momento de ilusión por parte de la ciudadanía con el tripartito (PSOE, IU y Levantemos), pero hubo poco entendimiento. Estamos acostumbrado al bipartidismo y tenemos poca cultura parlamentaria, y eso se ha notado. Cuando más se ha avanzado en estos gobiernos del cambio ha sido cuando Podemos ha capitaneado ese bloque de izquierdas. El PSOE tiene resistencia y aquí, en este pacto, tenía una mayoría considerable. En principio se pensaba que tres concejales de IU y cuatro de Levantemos iban a poder con los seis del PSOE. En política no siempre uno más uno son dos. También ha habido conquistas que no se han puesto en valor, como la reducción del salario de los concejales de la Corporación, gracias a lo que se ha podido ahorrar 150.000 euros al año.

– En esta ocasión, se presentan a las elecciones de la mano de Izquierda Unida (IU) como Adelante El Puerto. Dentro de esta confluencia, ¿qué aporta Podemos?

– Principalmente, una nueva forma de hacer política. Nuestro planteamiento se basa en que la Administración Pública debe estar al servicio de la gente. Queremos acabar y simplificar las resistencias administrativas para que los cambios se puedan dar y la gente lo note. El partido es como un cerebro gigante que se nutre de la experiencia de otros municipios. Tenemos conexión directa con otros compañeros que están gobernando en Puerto Real, Cádiz, Madrid, Barcelona... Esas experiencias la vamos socializando y vamos aprendiendo.

"Para hacer política no te vale con tener sólo un concejal, una voz en el Pleno o una asignación municipal”

–En cuanto a IU, la otra parte fundamental, ¿qué piensa de su gestión durante estos cuatro años?

–En primer lugar hay que ser críticos, y nosotros lo hemos sido. En este tiempo, cuando creíamos que las cosas no se estaban haciendo bien, se les ha comunicado. Hemos estado ahí los primeros cuando ha habido errores. No obstante creo que tener sólo tres concejales, cuando la mayoría asbsoluta está en 13, los ha limitado mucho. Aparte, también hubo una falta de colaboración entre Levantemos e IU, que sí que lo esperábamos desde el PSOE (donde se mantiene una estructura de partido tradicional), pero no por esta parte. No osbtante, a pesar de todo, seguimos apostando porque la correlación de fuerzas es muy importante.

–¿Qué le parece que Levantemos haya quedado fuera de esta confluencia?¿Cree que esto perjudica al bloque de izquierda?

–Creo que sí. Es verdad que hemos trabajado con los dos a la misma vez para conseguir esta confluencia: tanto con IU, como con Levantemos. Al final no lo hemos conseguido, pero será responsabilidad de todas y todos. Yo también me lo atribuyo como un fracaso personal..

–¿Tanto como personal?

–Yo confío mucho en mi diplomacia. En mi trabajo en el Casino, donde tengo que mediar a diario con personas que tienen problemas de ludopatía, recibo muchos cursos de mediación. Por eso me lo tomo a nivel personal. En el anterior Gobierno surgieron fricciones entre Levantemos e IU porque los primeros pensaron que IU tenía que acompañarlos cuando ellos se fueron. Yo creía que iba a poder limar asperezas, pero al final cuando alguien no quiere dialogar no se puede hacer nada.

–¿Entonces vosotros os habéís visto en medio de las dos partes?

– Sí.

–¿Por qué finalmente IU sí y Levantemos no?

–Porque IU entiende el tiempo político que vivimos mucho mejor que Levantemos. Ya no estamos en 2015, con esa ebullición de la participación en la política. Además la derecha está más movilizada. Levantemos nunca nació con visión de gobernar, sino que se conforma con conseguir una Concejalía, una Secretaría de grupo o con ser la voz de los mas desfavorecidos. Nosotros creemos que para hacer política para todos hay que gobernar y no te vale con tener un concejal, una voz en el Pleno o una asignación municipal.

–¿Cómo afrontará los grandes retos que aún quedan pendientes en la ciudad?

–Hay cosas pendientes que han desilusionado y que hace que esta legislatura haya sido un fracaso porque las cosas grandes e importantes no se han conseguido.

–¿Podría poner un ejemplo?

–La Plaza de Toros. Hay una falta de visión tanto por parte del Ayuntamiento como por la empresa. Las instalaciones son muy antiguas, pero se piensa poco. No creo que los toros tengan que prohibirse. Los toros en El Puerto son un motor económico muy grande, tanto como monumento, como a nivel de festejos. Y te lo digo como político y como aficionado.

– ¿Es usted aficionado?

–Desde siempre. Mi padre trabajaba en la Plaza y yo iba con él. Me encantaba Enrique Ponce.

– ¿Conocen en su partido y en IU esta faceta suya?

–Claro que sí. Yo siempre he sido y soy muy claro.