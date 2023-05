Siete candidatos a la Alcaldía de El Puerto estarán este martes en el debate electoral de la Flave.

Siete candidatos a la Alcaldía de El Puerto estarán este martes, a partir de las 17:30 horas, en el encuentro vecinal político organizado por la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), en la sede de la entidad, en la plaza Jaime San Narciso.

La Flave organiza este encuentro para conocer de primera mano las propuestas sobre cuestiones importantes de la ciudad, así como para poder interpelar directamente a los candidatos con el objetivo de obtener respuestas claras.

Por desgracia no podrán preguntar a todos los candidatos, ya que tres de ellos ya han anunciado a la organización que no acudirán, algunos por "problemas de agenda", como es el caso del candidato del Partido Popular, Germán Beardo, y otros como la candidata de El Puerto 100x100, Montse Pecho, por tener previsto acudir a otros debates. En el caso de Vox no podrá asistir su candidato, Fito Carreto, por cuestiones de salud pero sí lo hará el número dos de la lista, José Antonio Gomila.

Los que sí acudirán serán David de la Encina (PSOE); José Luis Bueno (Izquierda Unida); Alejandro Gutiérrez (Adelante El Puerto); Lola Campos (Ciudadanos); Javier Botella (Unión Portuense); Sergio Antonio Velarde (El Puerto Sí); y Manuel Vinuesa (Podemos).