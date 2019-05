Algunos de los más ilustres copleros del Carnaval manifestaban su malestar con la organización del COAC al Diario del Carnaval durante la celebración del certamen de 2019. Antonio Martínez Ares hablaba de “desilusión mayúscula” después de los aires de cambio que se respiraban en 2015 con el nuevo gobierno local. “El Patronato me sigue pareciendo un gran absurdo. Sigo viendo cómo mandan los mismos en esta historia, nos conocemos de toda la vida, veo los mismos fantasmas por los mismos lados”, decía.

Tino Tovar coincidía con Adelante Cádiz y PSOE al asegurar que “el Ayuntamiento tenía que retomar el Concurso y si le doy los palos a alguien se lo doy a un político no se lo doy a un compañero. Considero que el Patronato nunca ha sido lo que esperábamos que fuera y en este caso ya, después de la intentona que hubo, ha perdido un poco la esencia”. Para David Márquez 'Carapapa' “tanta representatividad no la entiendo. Hay gente que está en varias asociaciones y otros que no tienen voz, esto sigue siendo un caos que manejan y organizan los que ya sabemos. Algún día los principales autores se tendrán que poner de acuerdo para cambiar esto”. Según Márquez “el que tendría que organizar exclusivamente el Concurso es el Ayuntamiento y que el Patronato fuera algo consultivo. Pero la gente del Carnaval nunca se van a poner de acuerdo, los coros van a tirar para ellos, cada modalidad igual, así que habría que buscar alguien neutral, alguien de fuera que tomara las decisiones”.

Antonio Martín estimaba que el Consistorio “tiene que ser responsable máximo de esto, como lo es de otros negociados. Que haya un consejo con gente que no sea parte interesada, que aporte ideas, que busque lo mejor para la fiesta, con experiencia, pero que el Ayuntamiento sea el último responsable, no puede lavarse las manos. Sería mejor que estas asambleas en las que hay gente que son juez y parte. A mí no me parece bien que en el Patronato haya gente que participa en el Concurso”. En la misma línea se expresaba Juan Carlos Aragón. “Siendo un Concurso municipal el Ayuntamiento debiera tomar el control. Si no de una forma dictatorial, sí al menos con alguna fórmula para que pudiese intervenir cuando el sentido común no fuese el que presidiese las decisiones más importantes y en las que muchas veces los perjudicados con los concursantes”, concluía.