Si ganan las elecciones municipales del 26 de mayo, tanto adelante Cádiz como el PSOE pretenden que el Ayuntamiento retome el control del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Así lo expresaban ambas candidaturas el pasado sábado en las páginas de este periódico. Si bien la postura del PSOE no es nueva, ya que hacía tiempo que se manifestó en este sentido, llama la atención la respuesta de la coalición que lidera el actual alcalde, José María González, la misma que al llegar al gobierno local en 2015, como Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, trabajó para cambiar un Patronato “herido de muerte”, creado en tiempos del PP, que creían viciado y falto de representatividad en cuanto a tres de las cuatro modalidades: comparsas, chirigotas y cuartetos. Cuatro años después Adelante Cádiz reconoce que la actual, la del Patronato, “se ha demostrado que no es la fórmula más eficaz para la organización de Concurso, que pensamos debe volver a ser organizado por el Ayuntamiento”. Los socialistas hablan de “rescatar” el COAC, que es “público, se gestiona con recursos de todos, y debe volver a organizarse desde el Consistorio”. Ambas formaciones políticas convergen además en que el Patronato será un órgano consultivo. Para Adelante Cádiz “esto no significa que haya que dejar de escuchar y tener en cuenta a los que forman parte y hacen el concurso, que son las agrupaciones y los autores y los colectivos que los representan, a los que habrá que atender y seguir sus propuestas en muchas ocasiones”. Añade que “de todas formas, queremos presentar nuestro proyecto a los colectivos implicados para recabar también sus propuestas y mejorar el documento”.

Estas pretensiones de dos grupos que podían ser claves en la formación de un nuevo gobierno local (como ya lo fueron en 2015) casan con el malestar existente en el mundo del Carnaval acentuado en el último COAC. No gustan a la mayoría de los protagonistas (los pesos pesados así lo confesaron en Diario del Carnaval) ni el modelo de Patronato –hay colectivos que no tienen siquiera un representante fijo o directamente no acuden a las reuniones de la junta ejecutiva– ni muchas de las decisiones que se han tomado sin dar con la tecla en cuanto, sobre todo, la duración del COAC y la tediosa fase clasificatoria. Las ideas de Adelante Cádiz y PSOE podrían conllevar un nuevo modelo de Patronato, cuando el actual fue aprobado por el Pleno municipal no hace ni dos años. Concretamente en septiembre de 2017. Además, el posible nuevo cambio llegaría en un año en el que hay que volver a negociar un contrato televisivo, que no será fácil vista la polémica surgida este año por el pulso que han echado algunos colectivos del Patronato a Canal Sur, que se sintió injustamente tratada después de 30 años de retransmisión.

¿Cuál es la postura de los colectivos del Patronato tras conocerse estas intenciones de Adelante Cádiz y PSOE? Este medio contactaba ayer con cuatro de ellos para que realizaran sus valoraciones. Así, Antonio Procopio, presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), aunque confesó que la postura de Adelante Cádiz le cogía “desprevenido”, admitía que “esto es un concurso municipal y lo debe organizar el Ayuntamiento para lo bueno y lo malo. Así no seremos juez y parte”. Pero advertía que “lo que no puede ser es que si sale bien, la gestión es municipal, y si sale mal, la culpa es de los colectivos”. Según Procopio “los coristas queremos estar tanto si es ejecutivo como consultivo. Ahora bien, si es consultivo, nuestra opinión no puede ser vinculante. La responsabilidad sería para el Ayuntamiento, que deberá elegir incluso al presidente del jurado”.

Antonio Rivas, presidente de Antifaces de Oro, señala que “el Patronato debe existir, bien como órgano consultivo, bien como órgano ejecutivo. No nos negamos a que sea consultivo y que la última decisión sea política”. Aclaraba que “ya con el Consejo Rector, donde hay políticos, tenemos una, llamémosle, libertad vigilada”, incidiendo en que “siempre es bueno que los colectivos puedan ser consultados”. “El que llegue al Gobierno que decida lo que quiera, que nosotros estaremos ahí para lo que haga falta”, concluía.

A juicio de Humberto González, representante de la Asociación de Comparsistas, que precisamente acaba de realizar una propuesta de Concurso con la preselección fuera del Teatro Falla, el COAC “debe estar en manos del Ayuntamiento porque hay asuntos, como el dinero público, que no pueden gestionarlo los colectivos. De hecho, hay decisiones que las toma el Ayuntamiento”. Apuntó que “somos armadura para que los palos nos los llevemos nosotros” antes de afirmar que “debemos contar para la organización y aportar nuestras ideas. No sé si habrá cambios en el Patronato tras las elecciones, lo que sí tenemos claro es que de cara al Concurso 2020 ya vamos tarde”.

Miguel Villanueva, presidente de la Asociación de Autores, fue el más crítico de los cuatro asegurando que “el Ayuntamiento nunca ha perdido el control del COAC. La última palabra siempre la tiene el Consejo Rector, donde hay políticos”. Dijo que “resulta humorístico que sean los partidos de derechas los que apuesten por mantener el Patronato y que los que se han llenado la boca hablando de participación digan ahora lo contrario. Sería un error político de gran calado no contar con los colectivos, que desde el Patronato han originado grandes ventajas y acuerdos para las agrupaciones, para los participantes. Todo lo bueno que se ha conseguido en estos año para el COAC se ha conseguido desde el Patronato”.

Siguió con sus críticas hacia el equipo de Gobierno actual. “Los que han promovido la atomización del voto en el Patronato e intentaron quitar fuerza a los grandes colectivos ahora no quieren asumir ese fracaso, cuando han sido ellos los promotores. Dando cabida a asociaciones sin representación alguna y quitando fuerza a asociaciones como Autores. Habéis fracasado ustedes, no nosotros”.

Habrá que esperar a poco antes del verano, tras la investidura del 15 de junio, para que se vaya conociendo el futuro del Patronato y, por ende, del Concurso de Agrupaciones. Luego llegará un verano que suele resultar inhábil para estos trámites. Así, en septiembre vendrán las prisas. Nada nuevo si nadie lo remedia.