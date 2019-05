Silvia Gómez (Ciudadanos): “Vuelvo a ser una persona anónima, sin estar sometida a ningun partido”

–Tal y como anunció en el acto de investidura en 2015, se retira usted ahora de la política activa. ¿Sabe que hasta el final nadie apostaba por ello?

–Bueno, sí, pero yo lo tenía claro. Ha habido mucha confusión, sobre todo por lo que ha tardado el partido en nombrar candidato, lo que ha dado pie a pensar que yo pudiera continuar. Yo sí lo tenía muy claro, y a medida que han ido pasando estos cuatro años, más claro todavía.

–¿Qué balance hace de estos años en el Ayuntamiento? Es usted ahora mismo la edil más veterana.

–Sí, llevo 25 años como concejala, nadie hasta ahora en la historia de la democracia de El Puerto había estado 25 años consecutivos como edil. Hago un balance muy positivo. Llegué a la política de forma inesperada y nunca pensé que iba a estar tanto tiempo. En esta he tenido contacto con la ciudad y los ciudadanos, he aprendido muchísimo y he madurado como persona y como mujer. Ha sido media vida dedicada al servicio público y yo he disfrutado, aunque soy de memoria selectiva y a pesar de los momentos duros, siempre me acuerdo de lo bueno.

–¿Qué diferencia encuentra entre la política de sus comienzos y la actual?

–Hay muchas diferencias. Primero porque cuando yo empecé estaba en un partido local independiente, y mis últimos años han sido en un partido nacional y de nueva implantación como es Ciudadanos. La política independiente se centra en lo local, en la ciudad, las decisiones se toman aquí. En los últimos años no. Ciudadanos, aunque creo que seguirá creciendo, todavía es más europeísta y en lo municipal le queda aún un largo recorrido. Yo he tenido que hacer un acto de contención en estos años, por mi carácter y por mi educación política. Me he tenido que contener a la hora de definir los votos, de expresarme y hacer valoraciones en momentos puntuales. Ciudadanos lo tiene todo muy controlado y yo muchas veces me he tenido que contener por lealtad al partido.

Ciudadanos es un partido que lo tiene todo muy controlado, y la política local creo que no es eso”

–¿Va a seguir usted en Ciudadanos?

–No. A partir del 26 de mayo me voy, por todas estas cosas que te estoy diciendo. Para mí la política no es esto. También en estos cuatro años he aprendido, porque de todo se aprende, y Ciudadanos tiene mucho futuro, pero quizás yo he llegado al partido en un momento que no era el mío. Yo tengo con qué comparar, y para mí la política local es tomar tus propias decisiones, aunque sean equivocadas, y en Ciudadanos estás demasiado sometido a otras cuestiones.

–¿Y qué le parece el nuevo equipo que concurre a las elecciones municipales?

–Yo sobre eso no quiero hablar. Esa decisión la deben tomar los ciudadanos, pero no quiero opinar ni sobre el candidato ni sobre las listas.

–¿Pero le hubiera gustado ir al menos en un puesto testimonial, cerrando la lista?

–En su momento sí lo pedí, hace unos seis meses, pero dados los últimos acontecimientos, no. Yo suelo comprometerme, como he hecho hasta ahora, y me da igual ir en un puesto o en otro, ya tenía claro que me marchaba. Vuelvo a ser una persona anónima e independiente que no pertenece a ningún partido, sin estar sometida a ninguna formación.

–En el último pleno anunció usted que su grupo devolverá las asignaciones municipales no gastadas. ¿Es partidaria de que se mantengan esas asignaciones?

–En la cuantía en la que están ahora, no. Nuestro reglamento interno municipal nos facilita una secretaría de grupo, un despacho, sala de reuniones, material informático... Otros ayuntamientos a lo mejor necesitan esa asignación para esas cosas, pero tal y como está nuestro reglamento, que es uno de los más avanzados de Andalucía, creo que las cantidades tendrían que ser mucho menores. Nosotros hemos subsistido estos cuatro años muy dignamente, con nuestras necesidades cubiertas, y vamos a devolver casi 50.000 euros, que es mucho dinero. La pena es que al haber caja única en el Ayuntamiento, ni Javier Cuvillo ni yo hemos podido decidir con qué colectivos nos gustaría haber contribuido.

–En este último mandato ha estado en la oposición junto a su compañero Javier Cuvillo. ¿Es cierto que se llevan fatal?

–Fatal no, hemos tenido una relación cordial, pero no hemos tenido una relación de día a día de compañeros. Es verdad que al principio del mandato hubo algunas discrepancias, y eso hizo que él tomara la decisión de dedicarse plenamente a su trabajo fuera de la ciudad, que le ocupa prácticamente todo el día, y yo, aún sin dedicación exclusiva, sí tenía tiempo para dedicarme a la política. Ese fue el acuerdo al que llegamos, y vamos a terminar de una forma muy cordial. De hecho seguimos viéndonos porque tenemos pendiente aún la devolución de la asignación del grupo y queremos dejar ese asunto cerrado.

– ¿Se ha sentido usted en algún momento en desventaja por el hecho de ser mujer?

–Sí, casi siempre. En estos días en que he tenido más tiempo para pensar he hecho balance de estos 25 años, sobre todo pensando como mujer. Me llama la atención que solo tengamos una mujer candidata. Yo creo que lo que más he sufrido en estos 25 años ha sido el machismo, tanto dentro como fuera. He sobrevivido por mi carácter y no he querido convertir eso en el centro de mi vida política. Siempre pensé que se me iba a valorar por mi valía, pero sin embargo siempre estaba ahí el hecho de ser mujer. Algunos me han visto como una concejala florero, sobre todo al principio, y cuando quieres demostrar cosas con tu esfuerzo y dedicación te das cuenta de que a veces pierdes el tiempo sin atender a las cosas realmente importantes.

–En los últimos años su pasado en IP le ha pasado factura...

–Si. En la vida se dice que la experiencia es un grado, pero en el caso de la política es un pecado. Yo en 25 años habré cometido muchos errores, pero nunca he pisado un juzgado, no he tenido ninguna denuncia ni he estado inmersa en ningún escándalo político. Por IP pasamos muchos compañeros y algunos van ahora en otras listas, y no pasa nada. No todos los políticos somos iguales, ni en IP ni en ningún partido. Eso hace un daño irreparable y creo que no es justo.

–¿Qué cree que va a pasar el 26 de mayo?

–Es una gran incógnita. El abanico es muy amplio y todos estamos muy despistados. Yo espero que la ciudad tenga un giro, porque lo necesita, y ese giro creo que puede venir del centro derecha, tras los cuatro años de parálisis que hemos sufrido por la falta de gobernabilidad. Yo más que predecir un resultado lo que veo es que El Puerto necesita un gobierno estable durante cuatro años. Esta ciudad ha tenido muy mala suerte, necesitamos estabilidad.