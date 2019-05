El restaurante Puerto Escondido, en la calle del mismo nombre, ha sido esta tarde el escenario escogido por Ciudadanos El Puerto para presentar su candidatura para las próximas elecciones municipales, aunque únicamente se presentó públicamente a los diez primeros miembros de la lista.

César Vallejo, que cierra la candidatura con el número 25, fue el encargado de presentar al candidato, Curro Martínez Romero, en un acto con destacadas ausencias como la de la hasta ahora portavoz de Ciudadanos en El Puerto, Silvia Gómez Borreguero.

El candidato, al que se veía aún un tanto inseguro y algo nervioso, aseguró estar ilusionado con este nuevo proyecto y con ganas “de servir a los portuenses”.

Martínez confesó que “no ha sido fácil dar el paso a la política. Había mucha gente que me lo planteaba pero yo les decía que mi vida era el mundo de la empresa y las organizaciones empresariales”.

El candidato siguió explicando que “cuando recibí la propuesta de Ciudadanos cogí un folio en el que enumeré las ventajas y los inconvenientes, y la razón decisiva fue servir a mi ciudad para mejorarla. No hay nada más bonito”, dijo.

También añadió que “El Puerto me ha aportado mucho”, citando por ejemplo su experiencia como Rey Mago en la pasada Cabalgata de Reyes. “He tenido la oportunidad de guiar a la Patrona por las calles de El Puerto, he sido Rey Melchor, he tenido la oportunidad de rodearme de compañeros que me han aportado todo lo que soy, sin olvidar mis orígenes. He podido viajar y conocer otras realidades... Sería muy egoísta si no diera ahora un paso al frente para contribuir a la política municipal”, señaló.

Para Martínez “la política debe ser un paréntesis en mi trayectoria, no creo en los profesionales de la política. Ciudadanos es un partido liberal con una posición central trascendental. Ganó en El Puerto en diciembre y cuenta con gente independiente y cualificada”, afirmó.

Según el candidato “los ejes de mi equipo están meridianamente claros: generar empleo como prioridad, bajar tasas y alfombra roja a comerciantes y empresarios, que son los que generan empleo. El centro de El Puerto debe ser el eje vertebrador de la vida social y económica de la ciudad, con calles limpias e iluminadas y en Fiestas, la ciudad debe ser un referente en Andalucía. Queremos una Plaza de Toros que acoja grande eventos taurinos, musicales y deportivos. No venimos a prometer cosas, sino a trabajar por y para El Puerto”, aseguró.

Tras estas palabras, Curro Martínez presentó a los siguientes candidatos de su lista, hasta el número diez. La número dos es Lola Campos García, abogada y administradora de fincas en ejercicio; la número tres Ana Moreno Mateos, licenciada en Derecho y actual secretaria del grupo municipal de Ciudadanos; el número cuatro José Manuel Castilla, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías; la número cinco es Rosa Leveque, auxiliar de Enfermería; el número seis Óscar Franco, licenciado en Derecho; en el siete aparece Juan Luis Domínguez, coordinador de Ciudadanos en El Puerto; en el ocho Natalia Somaza; en el nueve Pedro Pastor, y en el diez Mamen Sepúlveda.

El encargado de cerrar el acto fue el parlamentario andaluz de la formación, Juan de Dios Sánchez, quien agradeció su trabajo a la agrupación local y deseó mucha suerte al candidato en las elecciones municipales. “Es un proyecto muy ilusionante y se pueden conseguir muchas cosas”, animó a los integrantes de la candidatura.