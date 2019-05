Me siento muy orgulloso de ser andaluz, portuense y llevar a mi tierra por bandera allá donde vaya. Es increíble la cantidad de personas que conocen El Puerto o que directamente es su sitio habitual para pasar las vacaciones, por eso siempre presumo de mi tierra y sus habitantes con una sonrisa.

Hablar ahora de si algún día podría ser alcalde me parece utópico, ya que mi camino actualmente es otro, el artístico, además que para ser un buen alcalde creo que debes no solo tener un gran conocimiento de política sino de otras materias, aparte de medidas y posibles soluciones que yo ahora mismo no tengo.

Pero como sí me gustaría hablar es como un portuense más que ama y quiere lo mejor para su ciudad.Me encantaría poder indicarles a mis amigos cuando decidan venir al Puerto que, aparte de tener una estación de trenes, tienen una de autobuses justo al lado, accesible y con una taquilla en condiciones. Me encantaría que cuando paseen por el parque Calderón admiren palmeras como las ya replantadas en la avenida Micaela Aramburu, y no troncos cortados, o rotondas que no estén abandonas o asfaltadas pintadas de verde.

Me encantaría que hubiera más facilidades para comercios y comerciantes, además de ayudas para poder recuperar y reformar tantas y tantas casas preciosas abandonadas que fomentarían crear vida en el centro. Me encantaría acompañarlos a comprar un ticket para pasar el día en Cádiz disfrutando de un maravilloso paseo en El Vaporcito.

Me encantaría que hubiera más conciertos en las calles, teatro, exposiciones, actividades familiares y de grupo, una multiprogramación no solo para el verano, sino para todo el año. Me encantaría que se aprovechara la fortaleza de Santa Catalina para recuperarla, con toda la historia que tiene, un patrimonio que debería ser restaurado para hacer visitas guiadas explicando su historia. Me encantaría tener y poder dar soluciones para estas y muchísimas más preocupaciones que seguro que tenemos cada uno de nosotros. Pero de momento lo que sí está en mi mano es en poner mi granito de arena en mejorar desde mi persona lo que sea posible.

Porque de lo que sí estoy seguro es que aunque esté viviendo fuera por trabajo, llevo y llevaré siempre mi Puerto en el corazón.