Pepe y Carlos, enemigos íntimos

Durante todo el encuentro, Carlos Díaz y Pepe Barroso no dejaron de representar el mismo enfrentamiento que se hizo mítico durante años, aunque con un mucho más marcado perfil cariñoso. Volvieron a discutir por el cementerio mancomunado, por el segundo puente y por la Facultad de Derecho que finalmente se quedó en Jerez, por el hospital... Temas que los hicieron carne de chirigota durante años. “Pero te voy a contar una cosa que hablé en favor de ti –le dijo Carlos a Pepe–, que peleé por que un barco de pasajeros se hiciera en Puerto Real...” “Y yo también hice muchas cosas por ti, entre otras darte mi amistad –contestó Pepe a Carlos–. ¡No seas más sieso ya! Tenéis que saber que en mi casa, mis hijas lo quieren cantidad. Mi hija Olga me ha pedido antes de venir que le diera muchos besos a Carlos. Es la misma que de joven siempre me decía: ‘Papá ¿por qué te metes tanto con Carlos, con lo bueno que es?” Y mientras dice todo esto le da un pellizco cariñoso y socarrón al ex alcalde de Cadiz.