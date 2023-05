El PP se plantea el desarrollo integral de los polvorines en San Fernando: "Hay que empezar a negociar con los reversionistas"

Para el PP de San Fernando, el desarrollo de los polvorines de Fadricas debe plantearse como un todo sin separar los suelos que están en manos de los reversionistas -antiguos propietarios que hicieron valer sus derechos tras la desafectación de los terrenos por parte de Defensa- y donde verdaderamente tienen cabida las apuestas claves para esta bolsa de medio millón de metros cuadrados ya que la otra zona, la de los polvorines en sí, está necesariamente condicionada por las servidumbres de Dominio Público Maritimo Terrestre (DPMT) y de protección patrimonial.

Sin embargo, a pesar de que el tema ha vuelto a ponerse de actualidad a raíz de las negociaciones con el Ministerio de Defensa para comprar los suelos de su titularidad -precisamente los afectados por la servidumbres- no se ha avanzado nada en este tema desde que en 2015 caducara el convenio urbanístico que existía.

Así lo ha recordado la candidata del PP a la Alcaldía, María José de Alba, que ha sumado a los compromisos de la campaña su apuesta por retomar el diálogo con estos propietarios para impulsar ese desarrollo conjunto de los suelos en el futuro.

En eso ha insistido dar a conocer los planes que el PP tiene para estos terrenos de Fadricas: un sendero bordeando la costa -en la zona de DPMT- y "una nueva zona de expansión" que incluya desarrollos residenciales, zonas deportivas, establecimientos hoteleros, un auditorio y hasta un equipamiento destinado a edificar un nuevo centro de congresos con la idea de superar las limitaciones físicas del actual para entrar verdaderamente en ese circuito del turismo de congresos.

Es, ha aclarado De Alba, "un proyecto de futuro", porque el PP insiste en que quiere ser realista con el tema de los polvorines y recalca que lo primero, ante todo, sería sentarse a negociar con los reversionistas, algo -recalca la alcaldable popular- que todavía no se ha hecho desde el Ayuntamiento isleño a pesar de que desde el gobierno municipal se ha hablado con insistencia en estos últimos meses de desarrollar parte de los suelos. Y luego, una vez alcanzado ese acuerdo, habrá también que desarrollar todo el planeamiento para que esa zona de expansión de la que habla la candidata popular sea una realidad.

"El 60% de los terrenos de los polvorines está en manos de los reversionistas y, según nos trasladan algunos de ellos, no es que no se haya negociado, es que ni siquiera se les ha llamado desde el Ayuntamiento", ha afirmado De Alba al aludir a las negociaciones que mantiene el Consistorio para comprar a Defensa su parte de los suelos.

"Entendemos que será un trabajo que habrá que hacer desde el principio en el gobierno municipal: habrá que hablar con los dueños de la zona donde sí se pueden edificar proyectos para sentar las bases de ese desarrollo", ha apuntado la candidata popular al aludir a las limitaciones que tiene la otra parte de los suelos -la que el Ayuntamiento negocia con Defensa- por sus servidumbres.

"Tenemos claro que no se puede improvisar. Hablamos de la zona de expansión por antonomasia de nuestra ciudad. No tenemos otra igual para desarrollar proyectos de futuro y es algo que hay que estudiar desde ya. Tenemos que empezar a hablar y a consensuar con las partes interesadas para que el proyecto que se ponga en marcha en los polvorines de Fadricas sea una actuación consensuada, del agrado de todos y que venga a cubrir muchos de los aspectos que hoy día no se tienen", ha afirmado

De Alba ha hablado así de zonas turísticas, de hoteles, de viviendas, de zonas culturales con un auditorio y de un centro de congresos con mayor capacidad "y todo ello tiene que ir en la zona de expansión", advierte.

La alcaldable insiste en que se trata de un proyecto "de futuro" porque "los terrenos en los que se puede edificar son precisamente los que hay que negociar". "Pero tenemos que seguir trabajando, estudiando, para que cuando sea una realidad tener todo el suelo disponible podamos aprovecharlo, podamos darle lo que está ciudad necesita".