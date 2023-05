Lola Campos (Ciudadanos): “Es el momento de que El Puerto disponga de una mujer alcaldesa”

Es licenciada en Derecho y cuenta con despacho propio en Sanlúcar de Barrameda, su ciudad natal. Con 50 años de edad, su grupo ha formado parte del equipo de gobierno en esta legislatura con el PP. Está casada y es madre de dos niños. Es la candidata a la Alcaldía de El Puerto por Ciudadanos.

–En las pasadas elecciones autonómicas Ciudadanos perdió la representación en el Parlamento de Andalucía. ¿No teme que pueda ser un precedente para estas elecciones municipales?

–Es cierto que a pesar de la gestión tan buena que hicieron en la Junta de Andalucía, esa gestión no fue percibida lo suficiente por la ciudadanía, porque al final se percibe que esa gestión ha sido de los presidentes o los alcaldes. Yo creo que a nivel municipal no se vota tanto al partido, sino sobre todo al candidato. Se vota más por conocimiento de la persona que por las siglas. Es verdad que Ciudadanos está en una situación complicada, pero el error que hemos tenido ha sido que se han sumado personas que venían a buscar un puesto de trabajo y ahora quedamos los que inicialmente estábamos en el proyecto.

–Usted recupera en su candidatura electoral al veterano empresario Juan Vaca, creador de ‘Los Ángeles Nocturnos’. ¿Cómo es su lista electoral?

–Yo conocí a Juan Vaca durante estos años en la concejalía de Deportes y me pareció que podía aportar mucha experiencia, por su edad y por su trayectoria. Es una persona muy innovadora y eso son los valores que aprecio en las personas que quiero en mi equipo. En la candidatura cuento con personas muy solventes, profesionales, independientes, del colectivo vecinal, que no vienen a la política para coger un sillón o encontrar un trabajo, porque eso ya lo tienen. Vienen con el objetivo de servicio público y para mejorar la vida de los portuenses, ya que la política es servir a los demás.

–¿Cuál ha sido su aportación a las áreas de Cultura y Deportes durante los años que ha estado como responsable política? ¿Y a la concejalía de Educación?

–Educación me ha permitido conocer los centros educativos de la ciudad. Hace falta un plan integral de rehabilitación de los centros educativos. Parchear no es suficiente. Y también es necesario en las instalaciones deportivas, que adolecen de muchas necesidades, y en las pistas deportivas de los barrios. A nivel deportes me siento orgullosa de haber conseguido con Javier Imbroda, que en paz descanse, el Centro Educativo de Excelencia Deportiva. En el área de Cultura, estábamos trabajando para darle una solución a la Fundación Alberti cuando me quitaron la concejalía, algo que no me gustó. Entre las novedades que llevo en el programa electoral está crear una concejalía de accesibilidad, que coordine todas las áreas del Ayuntamiento para las personas con movilidad reducida, y una concejalía de barrios.

–Lola Campos aspira a ser la primera alcaldesa de la ciudad. ¿Qué puede ofrecer a El Puerto para que sus vecinos depositen su confianza en usted?

–Es el momento de que El Puerto tenga la primera mujer alcaldesa. Yo soy una persona de consenso y de diálogo, a la que le gusta resolver los conflictos de la forma más pacífica. Todos los conflictos se pueden resolver amistosamente y dialogando. Por eso vamos a ir de la mano de los representantes vecinales y del personal técnico del Ayuntamiento.

–¿Se siente satisfecha del funcionamiento del pacto con el PP durante estos cuatro años? ¿Que habría mejorado?

–La situación de la legislatura ha sido muy complicada por la pandemia. Las restricciones por el Plan de Ajuste han conllevado que no tengamos personal y ha sido muy difícil sacar las cosas adelante. En cuanto a la segunda pregunta, al fin y al cabo nuestro grupo estaba formado por dos personas, pero yo no he sido la portavoz. Seguramente lo habría hecho de otra forma si hubiera sido la portavoz.

–¿Se han cumplido los acuerdos a los que se comprometieron en el documento firmado a principios de la legislatura?

–Yo creo que El Puerto ha mejorado, aunque queda mucho por hacer, pero estoy convencida de que ha ido a mejor. Aunque todavía hay que trabajar mucho. Eso ha sido gracias a Ciudadanos, que hemos dado estabilidad a este gobierno, no saliendo en la foto, pero sí desde dentro.

–¿Cómo ha sido su relación con su compañero Curro Martínez a nivel político?

–Como personas somos muy diferentes. Yo soy una persona que siempre trato de conseguir las cosas dialogando. Aunque haya sido complicado siempre hemos tratado de buscar soluciones de consenso.

–¿Por qué ha tenido Ciudadanos una participación tan escasa en los plenos?

–Al haber estado en coalición, nos reuníamos para decidir, y hablaba un portavoz en nombre del gobierno. Es verdad que no se ha participado lo suficiente. Durante todo este tiempo el portavoz era Curro Martínez. Por eso se cambió la portavocía, para que hubiera un cambio de rumbo y más visibilidad.

–Ciudadanos fue la única fuerza política que tras el bochornoso espectáculo del pleno de noviembre de 2022 exigió un compromiso a la Corporación para que no se repitieran esas escenas.

–Me da mucha vergüenza los comportamientos que hemos tenido que contemplar en los plenos. Nosotros pedimos un compromiso de respeto y es verdad que de algo ha servido el hecho de pedirlo. Creo que mi talante suave y tranquilo al final también se contagia.

–¿Sigue siendo necesario el centro político?

–Estoy totalmente convencida. En una sociedad que cada vez está más polarizada estoy más convencida que nunca de acabar con el bipartidismo del PP y el PSOE. Yo he tenido ofertas, pero he creído en este proyecto y voy a seguir hasta el final.

–¿Qué opina de tantos partidos presentándose a las elecciones?

–Eso es bueno, porque los ciudadanos tienen muchas propuestas, aunque supongo que los votos van estar muy repartidos. Es bueno que haya gobiernos de coalición, porque así se incluyen un mayor número de sensibilidades ciudadanas.