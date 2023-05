Isidoro Gambín (PSOE) juega el partido más importante de su vida en Arcos

El alcalde de Arcos, el socialista Isidoro Gambín, juega este domingo 28M su partido más importante. El que con 20 años era feliz jugando a baloncesto, lucha por encestar otra mayoría absoluta, que le ayude a dar continuidad a sus ocho años de gobierno en este pueblo de la Sierra, el más grande de la zona y puerta de entrada a la comarca.

Le proponemos un ejercicio de visualización. Y le pedimos que compare a aquel alcalde primerizo que tomó por vez primera las riendas del Ayuntamiento de Arcos, en 2015, tras derrotar a la colación que gobernaba entonces, PP-AIPRO, con el regidor de hoy, con una mayoría absoluta a sus espaldas. “He ganado en tener una conciencia limpia, tranquila porque mi responsabilidad me exige mirar por el bien común y puedo ir con la cabeza bien alta. Pero he perdido algunas cosas como estar más tiempo con mi familia, dejar aficiones aparcadas y perder algo de salud por el desgaste que conlleva asumir problemas y buscar soluciones para mis vecinos. En ocho años no he tenido ni un solo día de vacaciones”, responde.

Y enumera sus “logros” a continuación: “No tiene nada que ver el Arcos de 2015 con el de 2023. Ha cambiado. El anterior gobierno nos dejó una deuda de cien millones de euros, había problemas para pagar las nóminas, no se pagaba a proveedores, no se pagaron las obras y ahora, este gobierno ha conseguido reducir la deuda a 70 millones, que se pague a Seguridad Social y Hacienda y que se esté al corriente; que los proveedores locales que sirven al Ayuntamiento cobren y que las obras se paguen, las que se hicieron en el pasado y las presentes. La actividad económica ha resurgido, somos más habitantes y encima el paro ha bajado de 6.000, en 2015 a 3.861 personas, en 2023”.

Gambín, que gana en las distancias cortas, que es tranquilo y afable, según sus cercanos, quiere coger todos los ‘rebotes’ que la cancha de la gestión municipal le permita para materializar su proyecto para Arcos. “Hemos sembrado mucho en estos cuatro años y ahora necesitamos un proceso de avance. Estoy con las mismas ganas y las mismas fuerzas, e incluso, más motivado si cabe porque Arcos tiene un futuro económico muy positivo gracias al trabajo realizado. Mi Gobierno se ha sobrepuesto a todos los problemas que hemos tenido por delante, que no han sido pocos: la situación económica del Ayuntamiento, la pandemia, la terrible inflación por culpa de la guerra. Pero me siento orgulloso porque a todos esos problemas les hemos dado soluciones”, añade.

También por el camino se ha encontrado dos piedras en los zapatos, que lo ha enfrentado al Gobierno del PP de la Junta de Andalucía. Uno de los quebraderos es el proyecto de peatonalización de la Plaza del Cabildo, en coordinación con la Junta, que ha contado con el enfrentamiento de vecinos que critican que se ha empezado la obra sin tener aparcamientos alternativos. “Somos un gobierno valiente y hemos mantenido nuestra postura porque es un proyecto que beneficia a Arcos. Mientras se hace la obra los vecinos tienen transporte gratuito y aparcamientos que estamos construyendo. La Junta me ha metido un gol porque las obras se han retrasado y me coge en plena elecciones”, dice.

Y el otro tema son los deslizamientos de la Verbana. Aquí, Gambín saca pecho: “La oposición critica, pero no hace nada. Conseguimos dos millones de euros para frenar los deslizamientos y es un objetivo cumplido. Estamos con la fase de Diputación para reurbanizar la zona. En este tema faltan los de siempre, la Junta de Andalucía, que me ha remitido tres convenios, el último de ellos lleno de irregularidades”, denuncia. Este amante del deporte está convencido de que tiene muchas “posibilidad de seguir gobernando porque las sensaciones en la calle son buenas. Los vecinos son conscientes del trabajo hecho”, concluye.