IU dice que el cambio en Olvera "sólo tiene una opción y se llama Ana Medina”

“Para gobernar hay que ser feliz y ser alegre, y Ana es feliz, es alegre y traerá la alegría al próximo gobierno de esta ciudad”. Así se refería el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, a la candidata de IU a la Alcaldía de Olvera, Ana Medina, en un acto público celebrado en la Casa de la Cultura y al que también asistieron los alcaldes de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera y de Puerto Serrano, Daniel Pérez, para mostrar su respaldo a la que Izquierda Unida espera que sea “la nueva alcaldesa de Olvera”.

El dirigente provincial de IU señaló que “el próximo 28 de mayo, todo aquel ciudadano/a que quiera un cambio sólo tiene una opción y se llama Ana Medina, y es así, no hay otra alternativa, la gente que no lo tenga claro, la gente que vota por primera vez y que ven que el gobierno del Ayuntamiento no le ha dado oportunidades, o que no gestiona los planes de empleo de forma transparente, o que no reparte el trabajo, o que no lleva a cabo las contrataciones y los planes de empleo con transparencia y se dedica a mirar de dónde viene cada uno para ver si te doy seis meses o te doy tres o cómo se llama tu padre o tu madre o de dónde vienes”.

La candidata de IU la Alcaldía de Olvera mostró su agradecimiento al dirigente provincial y a los alcaldes de Alcalá del Valle y de Puerto Serrano, “porque de todos ellos he aprendido mucho y podré poner en práctica en Olvera muchas de las medidas que tan buenos resultados están dando en nuestros pueblos vecinos”. Medina señaló que la candidatura de IU viene para “servir a los vecinos, porque está claro que donde gobierna IU se vive mejor. La izquierda es un ideal de lucha, de reivindicación, de pelear por los más débiles, de poner intereses comunes por encima de los personales, de solucionar problemas, y nuestra candidatura engloba todo ello y mucho más. Tenemos unas ganas y una fuerza increíble de empezar a trabajar y poner en marcha todos nuestros proyectos en el ayuntamiento”. Y entre esos proyectos, afirma la candidata que lo primero que hará cuando sea alcaldesa será “poner en marcha la residencia para personas con discapacidad; es una vergüenza y una total falta de respeto que haya estado cerrada estos 8 años. Como ya comentaba José Luis, cuando dejó de gobernar IU se dejó ese edificio hecho y el convenio casi firmado por la Junta para la concertación de plazas, y han pasado ocho años en los que el Partido Socialista ha hecho muchas promesas y ha cumplido muy pocas”.

“Estamos igual o peor que hace 8 años, hemos retrocedido en proyectos, hemos retrocedido en cultura, en deporte, en limpieza y ahora es el momento de propiciar el cambio que nos haga volver a avanzar. Las promesas hay que cumplirlas”, apuntaba; como los compromisos cumplidos en tiempos de gobierno de IU, “el recinto ferial, la ampliación de la residencia, el autobús urbano, programación cultural, certamen de teatro que ahora está cayendo, y un pueblo sin cultura es un pueblo que muere. O el proyecto de escuela de música, pendiente de homologar, que se ha dejado morir…”.

Frente a ello, la candidata de IU propone crear oportunidades para los jóvenes, para luchar contra la despoblación, recuperar la limpieza viaria o la gestión del Profea, “que tanto dinero dejaba en nuestro pueblo”; programación en deporte, cultura, cuidado del patrimonio, “de nuestras casas señoriales de la calle Llana o el instituto de la calle El Pozo, el lavadero de Pino”, rutas de senderismo, etc. “Aquí, la altanería no sirve para resolver los conflictos, tenemos que centrarnos en trabajar por nuestros vecinos y no caer en los orgullos personales, porque estamos para ayudar”, aseveró.