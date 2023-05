González y Cornejo recuperan las alcaldías de Vejer y Medina para el PSOE

La jornada electoral en la comarca de la Janda ha sido muy intensa e incluso ha deparado alguna sorpresa, como ha ocurrido en Vejer, donde el PSOE, tras 12 años, recupera la Alcaldía para este municipio del litoral de la comarca jandeña con la candidatura de Antonio González. En este caso, algunas encuestas han fallado, no así en Medina Sidonia, donde la porra organizada en la peluquería de Willy ha dado en el clavo, con un empate a siete concejales del PSOE e IU, y una subida del Partido Popular (PP) con tres concejales.

Vejer

La sede del PSOE de Vejer vivió anoche una fiesta por todo lo alto al alzarse como vencedor de estas elecciones. El socialista Antonio González no partía como favorito dada la popularidad que tiene en la población el popular José Ortiz, quien ha realizado una intensa campaña, pero que no le ha servido para mantenerse al frente del Consistorio vejeriego otros cuatro años más. Tanto es así que en un comunicado expuesto en las redes sociales felicitaba a su oponente, a la vez que hacía una despedida, lo que no se sabe si es sólo de la Alcaldía o también de la política, ya que ahora pasaría a la oposición.

Su mensaje decía: “Una vez realizado el escrutinio en Vejer informamos que no hemos alcanzando los resultados necesarios para seguir gobernando nuestro pueblo. Nadie puede poner en duda el resultado, al igual que nadie puede poner en duda el trabajo incansable que hemos realizado a favor de Vejer estos años. Enhorabuena al Partido Socialista por el resultado, prácticamente un empate con solo 190 votos de diferencia, pero ganan con 9 concejales y nosotros con 8. Gracias por todo cuanto me has dado Vejer”.

Medina Sidonia

En el caso de Medina Sidonia, tanto los sondeos como la porra que se organizó en las últimas semanas en la peluquería Willy han acertado de lleno, ya que daban siete concejales tanto a la candidatura encabezada por el socialista Juan María Cornejo, como a la de Izquierda Unida (IU), que encabeza José Manuel Ruiz.

También el fichaje de María Salazar por el Partido Popular (PP) se ha visto recompensado en las urnas, ya que se ha pasado de un edil en 2019 a tres en el nuevo mandato municipal.

La victoria de Juan María Cornejo está cargada de simbolismo, primero al demostrar la valía del candidato que se quedó en 2019 a apenas 36 votos de la victoria. También supone recuperar la Alcaldía asidonense para el PSOE después de 12 años en manos de Fernando Macías, de IU. También, es un reto en la familia, ya que Juan Cornejo, padre de Juan María, también fue el regidor de esta localidad durante varios años.

Alcalá

En Alcalá de los Gazules no se han producido muchas sorpresas, ya que el socialista Javier Pizarro partía como favorito, bajando un solo concejal, aunque manteniendo la mayoría absoluta, al lograr 9 de los 13 ediles que conforman la Corporación municipal.

También destaca la subida del Partido Popular (PP), que logra un concejal más, lo que permitirá a los hermanos Manuel Morales y Miguel Ángel Morales, éste último de Vox, formar parte de la Corporación municipal.

Izquierda Unida (IU) tendrá también representación, aunque con un concejal menos, lo que posibilitará a Juan Carlos Fernández Luna seguir como edil alcalaíno.

Conil

La Corporación municipal de Conil será otra de las que cambiará su composición a partir del próximo mandato, ya que Juan Bermúdez ha ganado estos comicios, pero ha perdido dos ediles, lo que le pone en un serio aprieto a la hora de poder sacar los presupuestos adelante o cualquier otra propuesta que lleve al pleno. Otra bajada significativa en Conil ha sido la del PSOE, que de cinco representantes ha bajado a tres, lo que no posibilita un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida.

Las subidas, por su lado, han sido para la candidatura de Inma Sánchez de Andalucía por Sí, con un edil más; para el Partido Popular (PP), de Antonio Aragón, y para Siempre Conil, que concurría por primera vez y que ha logrado una representación de dos concejales: Sergio Cáceres, muy conocido por haber liderado un movimiento vecinal en favor de la regulación de las viviendas sin licencia en el diseminado de Conil, y la abogada Antonia Alba, que también es conocida en la localidad por pertenecer a movimientos sociales y políticos.

Barbate

La debacle que ha sufrido Miguel Molina, de Andalucía por Sí (AxSí), se veía venir, ya que las encuestas y los sondeos realizados en esta localidad daban una clara subida al PSOE, con Javier Rodríguez a la cabeza, a la vez que en el Partido Popular (PP), con Ana Moreno, también se preveía que ganase en representación, en este caso, dos ediles más que ahora.

Lo que no se veía claramente es que Carlos Llaves, que fue hace cuatro años cabeza de lista del PP, ahora lograse con la formación Siempre Barbate dos ediles.

De momento, Miguel Molina con ocho concejales podría gobernar, pero precisaría del PP para hacerlo con tranquilidad, una situación que ya se vivió, pero al revés, en el mandato que lideró el popular Juan Manuel de Jesús y María Dolores Iglesias, entonces al frente de la agrupación andalucista.

Paterna

En Paterna, el pacto de los ‘andreses’ podría seguir funcionando cuatro años más, pero cambiando las tornas, ya que ahora sería el alcalde el popular Andrés Clavijo, que ha logrado cinco concejales, siendo su socio el andalucista Andrés Díaz, que ha mantenido los cuatro que logró en 2019.

La socialista María de los Santos Sevillano ha perdido dos concejales con respecto a los anteriores comicios, no teniendo posibilidad de gobierno, a no ser que pacte con los andalucistas, algo poco probable.

San José del Valle

El socialista Antonio González Carretero ha sabido lidiar con todos los procesos judiciales y políticos que ha tenido que vivir a lo largo del presente mandato y ha podido mantener la mayoría absoluta, aunque perdiendo un edil, pasando de los ocho de 2019 a los siete de ahora.

Por su parte, el Partido Popular, con Fran Moreno, es quien le arrebata ese concejal, subiendo de dos a tres la representación de esta formación política en la localidad vallense.

Andalucía por Sí (AxSí), con María Yolanda Aceituno, logra representación. Precisamente, esta fue una de las dos concejalas que fueron cesadas por Antonio González Carretero tras descubrirse que estaban detrás de un presunto caso de coacciones que llegó hasta los juzgados.

Benalup

Otra de las localidades donde el cabeza de lista de la agrupación sostiene el gobierno municipal es Benalup Casas Viejas, donde el socialista Antonio Cepero ha logrado unos mejores resultados que hace cuatro años y aumenta en uno su representación, lo que supone gobernar con mayoría absoluta; así evitará mantener el pacto que suscribió con la izquierdista María José Grimaldo, que mantiene su único escaño.

El Partido Popular pierde un edil y Andalucía por Sí (AxSí), con nuevo candidato, Balbino Barberán, mantiene el mismo número de ediles que hace cuatro años.