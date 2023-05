AxSí saca pecho del legado andalucista de Esisa: más de un millar de viviendas protegidas construidas en San Fernando

Como heredero del difunto Partido Andalucista, AxSí San Fernando -a poco más de 24 horas para que arranque una nueva campaña electoral- ha roto una lanza en favor de Esisa, la Empresa de Suelo Isleña, a la hora de abordar uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía de cara al 28M: la vivienda.

Su candidato a la Alcaldía, Fran Romero, lo ha hecho a sabiendas de que la mercantil -ahora inmersa en un proceso de transformación en el que asumirá también otros servicios municipales como la ayuda a domicilio- tiene los días contados para revindicar ese legado andalucista que supera el millar de viviendas públicas construidas.

Y también para exigir que la futura empresa (Hemsa), aunque amplíe su objeto social para hacer frente a otros servicios, no deje de tener como objetivo principal la construcción de vivienda. Porque hace falta, ha recordado. Porque para muchas familias de modestos recursos sigue siendo un gran problema, porque para los jóvenes es prácticamente imposible acceder al mercado...

Y frente a ese balance de las 1.100 viviendas construidas durante la presidencia andalucista de Esisa, el alcaldable de AxSí ha recordado "las 8 o 9 viviendas construidas por el PSOE en estos 8 años" y, por supuesto, la denuncia "promovida y amparada por Cavada" que la concejala de Urbanismo presentó en la Fiscalía contra sus trabajadores, diligencias que al final -al cabo de un año- terminaron por archivarse aunque no sin dejar una herida abierta en una empresa municipal cuyo papel ahora se replantea.

"Se ha gastado el dinero en una nueva imagen, un nuevo logo, un nombre, que es lo que le gusta a Cavada", ha lamentado Romero.

Y no es que AxSí no esté de acuerdo con esa posibilidad de que asuma también los servicios de ayuda a domicilio para dar respuesta así a las demandas laborales de la plantilla. Pero -insisten- lo que no puede ocurrir es que con estos cambios se diluya su principal finalidad: la construcción de vivienda.

Y es algo que ciertamente se temen en AxSí dado, dicen, el escaso entusiasmo que los socialistas han puesto en dar respuesta a esta demanda ciudadana cada vez más acuciante y a las declaraciones realizadas por la alcaldesa -y candidata del PSOE- en las que se habla de planes que pasan siempre por operadores privados.

"¡Vamos ya a dejar de favorecer a los promotores privados!", apostilla el candidato de AxSí y ex socio de los socialistas en el anterior mandato. "Solo la administración pública es capaz de soportar los costes que se derivan de la construcción de viviendas sociales. El 100% de las intervenciones en materia de vivienda pública debe ser municipal", afirma.

Iniciativas 100% municipales en viviendas sociales

Alejandra Rodríguez, número 12 de la lista y miembro de las juventudes andalucistas de AxSí, ha sido la encargada de desglosar las propuestas que la formación defiende con vistas a la convocatoria electoral del 28M y ha insistido especialmente en que el Ayuntamiento "no debe limitarse a ser el promotor" como plantea el PSOE. "La fórmula más viable para construir viviendas sociales es que el 100%, la gestión y la construcción, sean municipales", ha dicho.

"La creación de vivienda social es deficitaria por definición y por eso la única forma de que salgan adelante es que desde lo municipal se asuma íntegramente esta responsabilidad, tal y como hasta ahora ha sido en San Fernando", ha subrayado.

Entre las propuestas de AxSí San Fernando pasan por construir nuevas promociones de vivienda pública en los suelos disponibles -como el solar de la calle Real cercano al Patio Cambiazo que han utilizado para dar a conocer sus propuestas- y por bonificar el 95% del IBI a viviendas sociales.

También aboga por negociar con las entidades financieras la gestión de los pisos vacíos para que se destinen al alquiler de familias vulnerables e, incluso, la oferta de compra, por parte de Esisa, de promociones de viviendas protegidas.

El porcentaje de destinar el 50% de la nueva construcción a vivienda protegida se queda corto, afirma también Rodríguez. "Además, se olvida de que con estos porcentajes difícilmente salen las cuentas para que promotores que solo buscan su rentabilidad ante todo muevan un solo ladrillo".