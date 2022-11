Archivadas las diligencias contra Esisa y tres de sus trabajadores abiertas a raíz de la denuncia de Claudia Márquez en Fiscalía

El Juzgado ha archivado finalmente las diligencias contra la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) y tres de sus trabajadores que se abrieron a raíz de la denuncia que presentó ante la Fiscalía la ex concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, que era también entonces la presidenta del consejo de administración de la mercantil.

Ha sido el portavoz de AxSí, Fran Romero, el que este jueves ha desvelado el archivo de estas diligencias previas, que han empañado la gestión de la empresa municipal a lo largo del último año y medio y que han mantenido en calidad de investigados a tres de sus trabajadores por supuestas irregularidades –nunca se llegaron a dar detalles por parte del equipo de gobierno– sin que finalmente se hayan encontrado indicios de ilícito que lleven a continuar con el procedimiento por parte del Juzgado.

Los hechos que se investigaban se relacionaban con la concesión de las ayudas de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) para la rehabilitación de los bloques de la barriada Bazán y, especialmente, al papel ejercido por Esisa a la hora de asesorar a las comunidades de propietarios en virtud de la encomienda de gestión que recibió por parte del Ayuntamiento de San Fernando para coordinar la gestión de las subvenciones y asegurarse del cumplimiento de los plazos y de todos los trámites relacionados con el programa para evitar que se pudieran perder las citadas ayudas.

La denuncia presentada en Fiscalía por Claudia Márquez, que a su vez era la presidenta de la empresa municipal, se realizó antes de que se liberaran los fondos europeos, durante los trámites previos a la puesta en marcha de las obras y derivó en la apertura de un proceso que implicó tanto a la propia Esisa como a sus trabajadores.

Estos últimos prestaron declaración a finales del pasado mes de abril, donde tuvieron la oportunidad de explicar ante el titular del juzgado cuál había sido su papel a la hora de asesorar a los vecinos en la contratación de estas obras de rehabilitación que se financian con fondos europeos.

Antes, en el mes de enero, había prestado declaración también la propia edil socialista, que finalmente figuraba en el proceso en calidad de testigo y no personada como acusación.

Desde que los trabajadores investigados prestaran declaración se rumoreaba el posible archivo de la causa, que ha terminado por materializarse hace escasos días.

En una entrevista concedida a este periódico en el pasado mes de septiembre, la alcaldesa, Patricia Cavada, calificó de "intachable" el proceder la edil Claudia Márquez, a la que defendió en su denuncia ante la Fiscalía.

AxSí: "No queda otra que Cavada cese de una vez a Claudia Márquez"

El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, ha aludido al auto de archivo dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Fernando (diligencias previas 696/2021) para recordar que dicho proceso, abierto a partir de la denuncia presentada por Claudia Márquez, "se inicia a raíz de una denuncia vecinal nunca contrastada sobre el proceder de los trabajadores de la empresa en relación con la tramitación de las ayudas para la rehabilitación de diversos bloques de la barriada Bazán".

Denuncia -ha insistido el edil andalucista- que fue ratificada ante el Ministerio Fiscal el 7 de septiembre del mismo año "sin haber mediado nunca procedimiento o informe municipal alguno y no siendo hasta el Consejo de Administración del 25 de octubre cuando se da cuenta al mismo, desconociendo absolutamente lo ocurrido".

El portavoz de AxSí, en este sentido, ha subrayado que tanto la Ley como los propios Estatutos de la empresa prohíben actuar en nombre del Consejo sin tramitar el oportuno acuerdo.

"En dicho Consejo, Márquez, reconoce expresamente que la denuncia fue interpuesta con el asesoramiento y visto bueno de Cavada que además públicamente en todo momento ha justificado y apoyado su proceder. Desde el 2 de noviembre a través del consejero designado por nuestro grupo municipal, llevamos solicitando se nombre un asesor jurídico externo que defienda a la Empresa. Se ha ignorado sistemáticamente durante todo el año dejando a la empresa en una total indefensión e incertidumbre propia de una alcaldesa que gestiona de manera negligente, oscura y en este caso con una mala fe ya probada", ha detallado Romero.

"Recordemos que la concejala de Cavada se reúne en una vivienda de un bloque de la barriada propiedad de su suegro y en el que su marido tiene domiciliada una empresa ganancial dedicada al asesoramiento para obtener la adjudicación de contratos públicos. Pero la única verdad es que el procedimiento seguido por los trabajadores de Esisa es el resultado del expediente seguido por la asociación de vecinos en coordinación con total transparencia con los representantes de las comunidades. Ninguna queja se recibió del resto de bloques ni del bloque en cuestión. De hecho, se recoge en el informe de Fiscalía que manifiesta que no se ha observado ninguna irregularidad en el expediente de la subvención concedida", continúa el portavoz.

Fran Romero ha subrayado que "de manera contumaz" la delegada de Urbanismo se volvió a ratificar el 13 de enero de 2022 ante el Juzgado, ya con las diligencias incoadas, "constituyendo su trayectoria en esta causa otro ejemplo del gobierno de la mentira de Cavada".

"Se presenta a su declaración el 19 de enero asistida de abogado manifestando que acudía como acusación aunque no estaba personada; posteriormente se persona sin aclarar en concepto de qué; el Juzgado la tiene por personada como acusación particular; inmediatamente presenta escrito diciendo que no pretende acusar y que se la tenga personada como perjudicada; finalmente el Juzgado la aparta del procedimiento", ha explicado el andalucista al aludir al proceder de la edil socialista en este procedimiento.

"En cualquier caso, lo que no tiene parangón en la historia de este Ayuntamiento es que la alcaldesa haya auspiciado y aplaudido una denuncia penal contra una empresa municipal de la que es presidenta saltándose a la torera la Ley, los estatutos de la entidad y a su Consejo de Administración, ocultando durante casi un año sus malas acciones y vulnerando su deberes de diligencia y lealtad. Sin olvidar el descrédito que ha provocado hacia la empresa y a su propio personal. Desde Axsí queremos expresar nuestra solidaridad hacia los tres trabajadores injustamente denunciados por una alcaldesa que no merecen", concluye Romero, que ha afirmado que "no queda otra que Cavada cese de una vez a Claudia Márquez".

Del archivo de las diligencias se dará cuenta este viernes en la reunión del consejo de administración de Esisa que se ha convocado.