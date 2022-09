Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando: "Hemos planteado a Defensa la adquisición de los suelos de los polvorines de Fadricas"

Acaba de comenzar el curso político y entra en la recta final de su segundo mandato. Doy por hecho que volverá a ser la candidata del PSOE a las elecciones municipales de 2023.

Sí. Mantengo intacta la ilusión. Es algo que, en cierto modo, marca la ciudadanía. Y cuento también la confianza y con el respaldo de la dirección del partido. Así que tengo decidido volver a ser la candidata y seguir con el proceso de transformación de la ciudad que ya hemos iniciado.

¿Y qué tiempos maneja el PSOE para esta candidatura, para la lista, el programa...?

Los candidatos se nombrarán ahora antes de finalizar el año. Luego está el proceso de las listas electorales, para el que en principio el partido se había marcado la fecha de enero aunque quizás ese plazo -para el cómputo global de las listas- se retrase hasta marzo. En cuanto a nuestro programa de ciudad, realmente, es algo que va en la trayectoria que llevamos recorrida. Desde antes de gobernar ya teníamos claro el camino que tenía que seguir San Fernando. En estos años, hemos culminado actuaciones que habíamos incorporado a ese proyecto de ciudad. Y seguimos en esa línea, con lo cual evidentemente a lo largo de los próximos meses haremos también nuevas propuestas que se enmarcan en esa senda que hemos iniciado.

Son dos mandatos, más de siete años ya de alcaldesa de La Isla. ¿Está satisfecha con el trabajo realizado?

Creo que San Fernando ha tenido una trayectoria muy positiva a lo largo de estos años. Cuando hoy se habla de nuestra ciudad siempre suscita comentarios positivos. Y la ciudad, que antes no sonaba para nada, hoy suena por muchas cosas: por los proyectos, por las inversiones, por los eventos, por la forma de hacer las cosas, por su compromiso con la sostenibilidad, el cambio climático y la innovación...

Hemos sido, además, una ciudad rigurosa, que ha ido aprobando sus presupuestos cada año, lo que ha hecho que seamos más eficientes. Hemos conseguido multiplicar como ningún otro municipio las inversiones y hemos mejorado todos los contratos de servicios públicos. El más reciente, que se ha conocido en estos días, es el nuevo contrato de parques y jardines, que hemos incrementado en más de un 60% y que, desde que llegué al gobierno, ha duplicado incluso su presupuesto. Pero lo mismo ha ocurrido con vigilancia y con la limpieza de edificios municipales, con la ayuda a domicilio, con el servicio del cementerio, con la limpieza viaria... Y todo eso significa la mejora de los servicios públicos.

"Se ha demostrado la visión anticipada del gobierno de la Junta y de quienes aquí apostaron por el tranvía"

Han sido dos mandatos bastante diferentes. El primero en minoría con el PA y el segundo con mayoría absoluta gracias al pacto de gobierno suscrito con Cs, aunque quizás este último ha sido más complicado que el anterior.

Trabajar para una ciudad y para conseguir transformarla no es fácil. Dedico 14 horas al día mínimo -a veces más incluso- a trabajar por la ciudad y a poder planificar y desarrollar proyectos. Y difícil es siempre, porque son muchísimas actuaciones las que hay que atender en una gran ciudad. Y luego, porque todo requiere una tramitación y, a veces, los tiempos administrativos no casan con los tiempos que se necesitan en la realidad para conseguir desarrollar las cosas... Los mandatos son siempre complejos, pero no por las personas. Tanto en el anterior mandato como en este he partido siempre de que teníamos que ser un gobierno único, con unos objetivos comunes y que la prioridad era la mejora y trabajar por la ciudad más allá de cualquier problema. Creo que lo he demostrado. Y concluimos el mandato en perfecta sintonía en 2019 y ahora estamos dando el mismo ejemplo.

Me refería más que a la cuestión política a lo complicado que han sido estos años por la pandemia y sus consecuencias, a la situación actual... Prácticamente no ha dado un respiro el mandato.

Ha sido un mandato que ha estado marcado desde sus inicios por una pandemia que nadie imaginó que podía pasar y para la que no había ningún manual, así que hemos tenido que innovar desde la administración para poder dar una respuesta rápida y eficaz a la situación. Incluso la normativa se flexibilizó a todos los niveles desde el Gobierno de España para facilitar contrataciones, para hacer frente a emergencias, a la posibilidad de atender ayudas... Nosotros, por ejemplo, estuvimos abonando ayudas de emergencia en tan solo 48 horas.

Y también es cierto que ahora, una vez superada la pandemia, nos encontramos con otro momento que nos preocupa, que es la inflación. Los ciudadanos sufren esta situación que, ciertamente, viene de un contexto internacional. Y se adoptan medidas pero luego, en el día a día, vemos que no son suficientes. Vemos la subida de la gasolina, del suministro eléctrico, de la cesta de la compra... Y todo eso es una preocupación en el ámbito familiar que se traduce también en la administración. Evidentemente, estamos en un momento difícil en el que como alcaldesa y como gobierno tendremos que hacer todo lo posible para que las consecuencias sean las menores para los ciudadanos.

Volviendo al tema de las elecciones, el 2019 el PSOE obtuvo unos resultados históricos en las municipales y desde entonces se ha hablado en el partido del reto de conseguir la mayoría absoluta. ¿Cree que será posible en 2023?

Nosotros salimos a las elecciones con ese objetivo, precisamente. Y esperamos alcanzarlo. Hemos trabajado y seguimos trabajando todos los concejales para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Hemos trabajado con cercanía, con rigor y con profesionalidad para transformar la ciudad y para volver a contar con la confianza -y una confianza reforzada- que nos lleve a la mayoría absoluta.

Loaiza, que ha sido el portavoz y candidato del PP en estos años -y anterior alcalde- se ha ido. Estamos la espera de que el principal partido de la oposición designe a su relevo, que encabezaría la alternativa al gobierno socialista en las municipales. ¿Ese cambio altera el panorama? ¿Se teme desde el PSOE que pueda propiciar una remontada de los populares?

Por supuesto, respeto todo proceso para la designación del candidato que lleve a cabo cada partido. El panorama cuando se acercan las elecciones siempre es de incertidumbre. Las circunstancias que tenemos hoy pueden cambiar dentro de tres, cuatro meses... No hay garantías de que ese contexto político o social que hay en un momento determinado se vaya a mantener hasta el día de las elecciones. Por eso, desde el gobierno lo que hacemos es seguir trabajando como siempre hemos hecho. Y desde el PSOE haremos una campaña que movilice a la ciudadanía, en la que se pueda trasladar y en la que todo el mundo pueda conocer cuál es el proyecto de ciudad que pretendemos, que consiga ilusionar a la ciudadanía en torno a ese proyecto que hemos consolidado y que queremos seguir manteniendo.

Ha dejado de ser secretaria general del partido, cargo que ahora ha asumido Fernando López Gil. ¿Por qué?

Es una decisión adoptada por la mayoría de la agrupación, que vio bien que me concentrara en la Alcaldía. Y Fernando López Gil es una persona de solvencia más que sobrada, no solo con una trayectoria intachable dentro del ámbito político, en el PSOE, sino también en lo institucional. Y es un perfecto conocedor de esta ciudad y del PSOE de San Fernando. Que una persona de su relevancia asuma la secretaría general es todo un orgullo para esta agrupación.

Si hablamos de inversiones, no parece que estemos ahora en un buen momento. Las obras del edificio náutico de Gallineras han quedado desiertas, las de la plaza del Rey se retrasan, las de La Magdalena necesitan ahora de un modificado...

Es un momento complejo dentro de la coyuntura nacional e internacional que existe ahora mismo. Todos los municipios, todas las administraciones, están sufriendo estas circunstancias. Las obras siempre dan problemas, lo que cambia es el problema en función del momento en el que estemos. No hay una sola obra que uno inicie en la que todo fluya con normalidad... Eso no existe. Nuestra obligación es dar solución a esos problemas e ir desbloqueando los escollos con los que uno se encuentra. Y es lo que estamos haciendo siendo flexibles en la medida en lo que podamos serlo y siendo ágiles en las tramitaciones que se nos van incorporando dentro del proceso constructivo -si hay que hacer modificaciones- para que al final la obra concluya lo antes posible.

La obra de la plaza del Rey, ya se ha comentado, después del modificado que se ha aprobado, en principio tiene fecha de finalización para el próximo 21 de octubre y trabajamos para que así sea. Estamos encima de la empresa constructora día a día y pendientes de cada paso que se da.

También hemos explicado lo que ha pasado en La Magdalena hace unos días. Es una antigua salina rellena y mal rellena. Y si queremos hacer un parque y queremos tener edificaciones tiene que contar con un suelo consolidado. Y hay determinadas circunstancias que no se han puesto de manifiesto hasta que se ha hecho la excavación... (por lo que se precisa de un modificado).

En cuanto al edificio náutico de Gallineras, lamentablemente quedó desierto. Se presentaron muchas empresas y el procedimiento supone ir dando a audiencia a cada una de estas empresas, que luego han ido renunciando. Y eso supone más tiempos de espera. Pero no hemos perdido el tiempo. Nos hemos puesto en contacto con la arquitecta, con el equipo que realizó el proyecto. Sabe que era un equipo de la Universidad de Granada, que había trabajado el proyecto desde el punto de vista de la innovación y la sostenibilidad teniendo en cuenta el espacio en el que se encuentra. Se trata de un contrato de transferencia de conocimiento con la Universidad, una OTRI (Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación). Y en esa revisión del proyecto que hemos realizado para poder volver a licitar la obra incluso se ha mejorado el proyecto inicial yendo a soluciones constructivas prefabricadas y a elementos innovadores, que van a acelerar los tiempos y, a pesar del incremento de precios que existe en el mercado, van a permitir mantener el precio que teníamos originariamente o con muy poca variación. A lo largo de este mes nos presentarán ya el proyecto revisado, actualizado en precios y con estas innovaciones que ahora se incorporan y procedemos a su licitación en el mes de octubre.

"Mantengo la ilusión, volveré a ser candidata para seguir con la transformación de la ciudad”

Le he preguntado por las obras que tienen complicaciones, pero no por las que se han terminado en este mandato. Diría que hay tres hitos que se han culminado en estos años: la playa de Camposoto, la rehabilitación del Ayuntamiento y el Museo Camarón.

Son tres proyectos que no solo han transformado San Fernando sino de los que la ciudadanía se siente muy orgullosa y que utiliza para hablar bien de su ciudad. Creo que no hay ningún ciudadano de San Fernando que no diga que La Isla tiene la mejor playa, con los mejores servicios y que es una auténtica maravilla. Y ese orgullo se comunica, se habla bien de San Fernando. Y lo mismo ocurre con el Museo Camarón. Hemos visto cómo ha ido creciendo en número de visitas y cómo se ha consolidado. Durante este verano ha estado viniendo gente de toda España e, incluso, personalidades que han venido a dar conciertos han querido visitar el Museo Camarón. Siempre he dicho que el Museo Camarón tiene que ser algo que permanentemente ofrezca cosas nuevas. Tiene que seguir creciendo. Es un objetivo que tenemos. Ha tenido un arranque muy positivo pero nos hemos propuesto impulsarlo todavía más. Y por supuesto, el Ayuntamiento. Si antes lo decía con la playa, con esta obra pasa lo mismo. No hay un ciudadano de La Isla que no diga que su ciudad no tiene el Ayuntamiento más bonito de España. Las visitas tienen un éxito diario. No hay un día en el que no haya un grupo numeroso de personas, de fuera pero también de San Fernando. Creo que es un éxito de la ciudad patrimonial. Y asombra cuando se ve. En una sociedad como la actual, conseguir que proyectos como estos tres tengan un único sentido de opinión, que a todo el mundo les guste y de los que se sientan orgullosos, es meritorio.

El tema de Claudia Márquez con Esisa y con las obras de su casa ha sido también otra de las cuestiones que ha marcado el último curso político, ¿ha pasado factura al gobierno?

En el proceso de Esisa en relación con las obras de la Bazán, el Ayuntamiento no está personado. La concejala, entiendo, hizo lo que tenía que hacer cualquier ciudadano -y más un representante público- ante unos hechos que se le ponen de manifiesto: trasladarlos a la Fiscalía para que se investigaran. Intachable el comportamiento. A partir de ahí será la justicia la que considere el archivo si procede -de lo cual nos alegraremos todos porque no habría ningún tipo de irregularidad- o si continuará el proceso para encontrar responsabilidad y determinar las consecuencias. En relación con la cuestión de la vivienda rehabilitada en el centro de San Fernando, ya lo hemos dicho. Es una cuestión de discrepancias técnicas. La concejala obtuvo autorización para realizar las actuaciones, pero luego por determinadas cuestiones se ha revisado. Y sigue existiendo una discrepancia entre eso que se acordó inicialmente y lo que posteriormente se ha revisado. Y Claudia Márquez, como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho a recurrir a la vía contencioso administrativa, que es en lo que está ahora.

Pero esas discrepancias le han llevado a prescindir de ella en Urbanismo.

Claudia es una concejala que ha demostrado su valía. Ha mencionado las obras del Ayuntamiento, de la playa, del Museo Camarón. Esos tres proyectos han pasado evidentemente por una gestión directa mía pero también de la concejala de Urbanismo. Estamos en un momento en el que los fondos europeos y toda su tramitación requieren de un trabajo concienzudo que ella podía hacer. Y ella misma fue la que me pidió que, para evitar que se la utilizara como foco de ataque a este gobierno, dejar el área de Desarrollo Urbano y dedicarse a esta cuestión hasta que pudiera dirimirse esta cuestión controvertida.

¿Confía en ella al 100%?

Confío en Claudia como confío en todos los concejales de mi gobierno.

Cuando se plantea el desarrollo futuro de la ciudad se habla siempre del diálogo con Defensa y la recuperación de suelos militares.

Y hay novedades al respecto. Hemos conseguido en la última reunión que hemos tenido con Defensa que se abra una puerta importante con los suelos de los polvorines de Fadricas, que como sabe son en su mayor parte de su titularidad. Estamos hablando aproximadamente de 250.000 metros cuadrados, una superficie que es el doble de la de La Magdalena. Dentro de ese contexto de diálogo permanente que mantenemos con Defensa hemos manifestado la intención del Ayuntamiento de adquirir estos suelos. La propuesta ha tenido una buena acogida por parte de Defensa y ya estamos trabajando en ella. Es un suelo excepcional, de los más espectaculares que puede haber en San Fernando. Y será uno de los objetivos del próximo mandato: encauzar el desarrollo de los polvorines; en primer lugar con ese parque que discurriría en la zona de Defensa, que es la que tiene servidumbre de Costas y protección patrimonial, para luego seguir con el resto del desarrollo, con los suelos que son de otros propietarios.

Ha anunciado la creación de una empresa mixta para la gestión del agua, pero supongo que a estar alturas -y con toda la tramitación pendiente- habrá que pensar en una nueva prórroga del contrato.

Bueno... Precisamente, esta semana se ha dado el siguiente paso con la constitución de la comisión que se aprobó en el pleno para impulsar la creación de esta empresa mixta. Y a partir de ahí iremos viendo. Yo no me adelanto a los acontecimientos. Trabajo siempre intentando agilizar al máximo cada trámite.

Pero permítame que le hable de las bondades de este proyecto de la empresa mixta, porque creo que verdaderamente va a suponer un antes y un después en la gestión de un recurso tan importante como es el agua, que nos va a permitir una mayor intervención en toda esa parte social que tiene la gestión del agua y, por otro lado, contar también con el conocimiento, la innovación y la agilidad que tiene una empresa especializada en el sector, que desde lo público no lo podemos aportar. Creo que la fórmula une lo mejor de las dos cosas: la implicación directa del municipio en las decisiones y en la supervisión y, por otro lado, toda la innovación, el conocimiento y la capacidad de adaptarnos a las necesidades de la ciudad.

Y a raíz del conflicto de ayuda a domicilio se ha planteado también convertir en una empresa municipal de servicios a Esisa (Empresa de Suelo Isleña).

Nosotros hemos saneado Esisa. Tenía una deuda ingente fruto de malas decisiones y de cosas que no se debieron hacer. En este mandato hemos impulsado las obras de las viviendas de la calle Alsedo, que concluirán en los próximos días. Se ha terminado también la redacción del proyecto de las 81 viviendas en la Ronda del Estero y vamos a iniciar ahora el proceso para conseguir el préstamo e iniciar su desarrollo, que se afrontará también con fondos del Gobierno de España, creo que son más de 4 millones de subvención.

Y ahora vamos a dar un paso importante con el tema de la ayuda a domicilio. Las trabajadoras hacían una reivindicación totalmente justa, la normativa que existe no nos permitía incorporar algo que es totalmente justo en los pliegos de contratación. Creo que es algo que realmente sindicatos y patronal tendrían que revisar para permitir a los municipios aplicar estas mejoras. O se revisan los convenios o se revisa la normativa de contratación, porque realmente -en mi opinión- no tiene sentido que no podamos mejorar las condiciones de un convenio cuando sacas un contrato. Creo que es una mala interpretación que se hace de la ley, pero sí es cierto que hicimos una consulta al máximo órgano consultivo de contratación que existe en la Administración General del Estado y nos dejó claro que es imposible... Mientras que esto no se solventa, dimos esta solución a las trabajadoras. Una empresa municipal de servicios a partir de la transformación de Esisa.

"Hemos trabajado con rigor y cercanía. Salimos a las elecciones con el objetivo de la mayoría absoluta"

¿Y hasta dónde se puede llegar con esa empresa pública de servicios?

Pues se puede llegar a todo lo que consideremos que se puede asumir desde el Ayuntamiento. Hemos hablado de dos ejemplos -el agua y la ayuda a domicilio- y en los próximos años iremos analizando cada servicio para ver cuál es la fórmula que mejor se adecúa a su prestación y responde mejor a las necesidades de San Fernando. Si hablamos de ayuda a domicilio, que fundamentalmente es un servicio que presta una persona directamente, es muy factible. Si se trata de cosas como la gestión del agua, hablamos de un sector mucho más complejo que requiere de recursos, innovación, etc... Y precisa de otra fórmula, como es la empresa mixta.

Estamos, supuestamente, a unos días de la puesta en funcionamiento del tranvía 14 años después de que se iniciaran las obras en La Isla y 16 desde que se comenzara con el proyecto.

Y estoy muy contenta por ello. Yo nunca he cambiado de opinión con el tranvía. Desde el PSOE siempre hemos defendido el tranvía. Y ahora todavía más, cuando se habla del cambio climático, de la sostenibilidad, de por dónde tienen que ir las ciudades, se ve la visión anticipada del gobierno de la Junta de Andalucía y de quienes aquí lo defendieron. Tenemos una calle peatonalizada que da envidia y que está llena de vida. Es una ciudad como tiene que ser: para los ciudadanos. El tranvía es un transporte sostenible, que nos va a permitir comunicarnos con otras dos importantes ciudades como son Cádiz y Chiclana –y ya veremos en el futuro– y que además va a facilitar a nuestros vecinos que puedan venir a disfrutar de esa vida que tiene San Fernando y que este verano -hemos tenido un verano fantástico- se ha podido ver especialmente. Así que sí, estoy muy contenta de que el tranvía se vaya a poner por fin en marcha.

"La ciudad, que antes no sonaba para nada, ahora suena por muchas cosas. Se habla muy bien de San Fernando"

Supermanzanas, aparcamientos tácticos para eliminar la presencia de coches en el centro y un nuevo PGOU...

En un momento de cambio verdaderamente disruptivo en nuestro mundo, por la emergencia climática y las emergencias sociales, nos propusimos emprender para hacer las cosas de una manera diferente. Nos pusimos a trabajar en proyectos que eran innovadores y transformadores, como la red de aparcamientos tácticos, para quitar coches que están dando vueltas en la calle y que, al final, están contaminando... Decirle a la gente que no coja el coche u obligarlos no es la solución. Para que algo funcione tiene que ser algo nuevo, algo que sea aceptado por todos y algo que sea mejor. Y en este caso los aparcamientos tácticos funcionan muy bien por la propia morfología que tiene la ciudad. No es una ciudad extensa, sino compacta, eso hace que sea más fácil plantear esta red de aparcamientos tácticos. Tenemos también que avanzar mucho en cuanto a energía, en la transformación digital...

Todos estos cambios que necesitamos y en los que ya hemos ido avanzando han sido reconocidos haciendo que seamos uno de los municipios pilotos en la redacción de la agenda urbana, pero a partir de ahí tenemos que ir trabajando en paralelo. Toda esa planificación, ese plan de acción de la agenda urbana, tiene que materializarse a través de instrumentos y uno de ellos, evidentemente, es el PGOU o el PGOM, que se llama ahora (Plan General de Ordenación Municipal). A partir de ahí ya vamos a licitar la redacción de ese nuevo Plan. Está preparada para que salga en los próximos días. A raíz del análisis y diagnóstico del anterior conforme a la Agenda Urbana Española -que es el único que se ha hecho en España, según nos apuntan los redactores- vamos a iniciar el trámite de la consulta ciudadana para que la gente pueda opinar. Ese nuevo PGOU tiene que responder al nuevo concepto de movilidad, a proteger los espacios abiertos, a la transformación energética, a cómo tienen que ser las construcciones futuras y a cómo podemos incorporar la innovación, la transformación digital dentro del desarrollo urbano de San Fernando. Y todo, claro, junto al desarrollo de más normativa.

Uno de sus compromisos electorales fue también abordar la construcción de un nuevo estadio en Bahía Sur.

Existía la posibilidad de que por parte del grupo inversor del San Fernando Club Deportivo se desarrollara este espacio y, en este sentido, hemos mantenido muchísimos encuentros y reuniones a distintos niveles en estos años hasta que nos trasladó que habían puesto el interés en la construcción de una ciudad deportiva y no en el estadio, con lo que evidentemente dábamos por concluida esa posibilidad de ellos asumieran su construcción. Por tanto, será el Ayuntamiento el que la llevará a cabo, porque entendemos que es muy importante para San Fernando. Lo primero que hicimos fue conseguir la financiación para realizar el proyecto. Diputación firmó un acuerdo con el Ayuntamiento y nos ha trasladó fondos con los que vamos a afrontar la redacción de dos proyectos: uno, el de las instalaciones de atletismo, que no se pueden perder; y otro el del estadio. Ambos están en contratación y se licitarán en breve. Y realizaremos los dos proyectos a la vez.

No olvidemos que ese estadio tiene que ser un espacio que reúna todas las condiciones que requiere un club que debe seguir creciendo y que esperamos que siga ascendiendo. También la posibilidad de incorporar espacios como un centro de convenciones, que creo que en San Fernando hace falta y entendemos que en ese equipamiento daría un buen resultado. Y todo, claro, también atendiendo al grupo de inversión que gestiona el centro comercial Bahía Sur, que es Castellana Properties, porque esto tiene que ir de la mano. El desarrollo de este equipamiento tiene que ir de la mano de las posibilidades comerciales y de las mejores opciones para que todo confluya: el desarrollo deportivo y el desarrollo comercial.