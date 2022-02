San Fernando tendrá un nuevo PGOU: "Es necesario un diagnóstico del territorio en cuanto a riesgos y desastres naturales"

Aunque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprobó y entró en vigor hace una década, empezó a redactarse a finales de la década de los 90. Y muchas de las cuestiones que hoy son claves a la hora de abordar el desarrollo de las ciudades ni siquiera estaban sobre la mesa. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha insistido en esta cuestión esta mañana a la hora de anunciar la próxima licitación de la redacción de un nuevo avance, que espera tener a finales de año. Aún así, el documento de 2011 escapa con buena nota de la evaluación a la que ha sido sometido, aunque se reconoce que está desfasado. El mundo ha cambiado mucho en poco tiempo.

De ahí que el Ayuntamiento isleño abogue por aprovechar la "oportunidad" que se brinda para repensar los contenidos de esta estrategia urbana para hablar de cuestiones como la economía circular, la sostenibilidad, la movilidad, las supermanzanas... Y también la lucha contra el cambio climático, que se presenta como una de esas cuestiones decisivas a la hora de afrontar los nuevos desarrollos de ciudad.

El tema, de hecho, se ha abordado en uno de los 10 objetivos específicos sobre los que se ha evaluado el PGOU conforme al decálogo de la Agenda Urbana Española: prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.

"Se hace necesario también reflexionar sobre el modelo de ciudad a partir de esa mirada, la mirada de la lucha contra el cambio climático, e integrar toda la nueva legislación de referencia, las estrategias nacionales y autonómicas", ha señalado la alcaldesa isleña en este sentido. Son cuestiones, ha añadido, que están a la orden del día "y que forman parte de las decisiones que los gobiernos tenemos que adoptar en todos los ámbitos". De ahí su obligada inclusión en un documento destinado a plasmar la estrategia que se quiere marcar la ciudad de cara al futuro.

De hecho, se apuesta incluso por identificar "un diagnóstico del territorio en cuanto a riesgos y desastres naturales", algo cada vez más patente con las consecuencias del cambio climático y que el nuevo Plan tendrá que recoger.

La reducción de gases de efecto invernadero derivadas del modelo urbano propuesto, la ampliación de zonas verdes para lograr una mayor cobertura vegetal del municipio, la reutilización del agua de lluvia... son algunas de las cuestiones que se han apuntado ya de cara al nuevo PGOU de La Isla.

"La normativa que tenemos queda desfasada respecto a determinada cobertura normativa y a la legislación que existe actualmente", ha apuntado Cavada al aludir a la evaluación del PGOU.

"El PGOU no establece una normativa específica en relación con el cambio climático, no disponemos de un plan de adaptación ni de estrategias de reducción de riesgos, no contempla una planimetría específica de riesgos naturales…. No hay tampoco disponibilidad de un plan de control de calidad del aire, no se establece evaluación de reducción anual de gases invernadero ni un plan de resiliencia frente al cambio climático... Son todos estos conceptos y planes que se han puesto de manifiesto en estos tiempos y que la normativa que tenemos ahora no contemplan", explica la alcaldesa.