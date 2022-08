La playa de Camposoto se anota otro éxito de público con la fiesta de verano 'See you sun'

Sorprendentemente, la fórmula no es nada complicada. Basta con un poco de música y unos farolillos para animar la playa de Camposoto, que en la noche del pasado sábado se llenó como nunca de gente para disfrutar del See you sun, la particular fiesta de despedida del verano que se organiza desde el Ayuntamiento de San Fernando, que volvía a celebrarse tras dos años de paréntesis a causa de la pandemia.

Sí, efectivamente era algo temprano para decir adiós a Camposoto cuando todavía queda toda la recta final de la temporada por delante. Pero de lo que se trataba era de animar la playa y de disfrutar de una noche de fiesta, sin más pretensiones. Y eso se consiguió de sobra.

A la propuesta, eso sí, se sumaron esta vez los fuegos artificiales, que a las once de la noche se lanzaron desde las proximidades del centro de interpretación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz para iluminar -y alegrar- una velada que se confirmó que era muy especial. Aunque sin duda alguna el mejor aliado que encontró esta fiesta veraniega y playera fue el tiempo, esa noche perfecta que llegó al ceder el Levante y que hizo que muchos isleños acudieran en masa hasta la playa a tomar el fresco tras un día -otro más- de mucha, mucha calor.

Lo cierto es que Camposoto ofreció un aspecto verdaderamente multitudinario en las pistas en las que se concentraron las actividades planteadas desde el Ayuntamiento isleño. La música en directo que se repartió por los chiringuitos -los de los accesos 1, 3 y 8- desde últimas horas de la tarde sirvió para enlazar con las horas de la noche y animó a muchos a quedarse tras un día de playa.

Y a ello se sumó también la nueva suelta de farolillos voladores, que se ha convertido en una actividad totalmente imprescindible en este tipo de citas playeras por el espectáculo que brinda desde la arena el juego de luces sobrevolando la noche estrellada y, claro está, por lo mucho que le gusta a la gente participar en estas cosas. Especialmente a los más pequeños de la casa. Ya en la noche de Camposoto bajo las estrellas que se celebró en el pasado mes de julio -y que también fue un rotundo éxito de público- se pudo comprobar. Y en la noche del pasado sábado no fue distinto.

Un simple vistazo a los aparcamientos -todos prácticamente completos, como si fuese mediodía- daba perfecta cuenta de cómo estaba la playa isleña al acceder desde la carretera. En la arena, familias al completo, jóvenes y mayores se repartieron a lo largo de la arena dispuestos a disfrutar de las horas de la noche en buena compañía, con sus sillas plegables, sus mesas y, por supuesto, también con sus neveras y sus indispensables refrigerios... Era difícil encontrar un hueco a la hora punta de la velada, entre las diez y las once. Y en los chiringuitos, que brindaron una imagen de lo más animada, la música no cesó hasta la madrugada. Desde el Ayuntamiento se amplió incluso el horario de los autobuses que cubren el servicio especial de la playa para facilitar que la gente pudiera acudir.

Así que la playa de Camposoto, que disfruta de una de sus mejores temporadas una vez completada su remodelación y renovado todo su mobiliario, no solo se anotó un nuevo éxito de público sino que puso de manifiesto el enorme potencial que tiene para disfrutar intensamente de las noches de verano, como la del See you sun.