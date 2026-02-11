Nuevo estudio de pintura de Pepe Baena

En la calle Vea Murguía, 14 , en el local bajo 2, ha tenido lugar la inauguración del nuevo estudio del pintor Pepe Baena. El acto de inauguración reunió a un gran grupo de amigos que pudieron visitar el nuevo local y conocer los últimos trabajos pictóricos del artista. La cita contó con la presencia del padre Anthony Enitame, que dedicó unas palabras a los presentes y bendijo el nuevo local. Seguidamente intervino Salvador Celada, que pronunció unas palabras dedicadas a Pepe Baena donde hizo un recorrido sobre la trayectoria profesional y personal del pintor reflejando su gran amistad. Los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel donde no faltó el botellín de Cruzcampo inmortalizado en muchas de las pinturas de Pepe Baena. Entre los presentes se encontraban Arturo Fernández de la Puente, Pelayo García Borbolla, Félix Fernández Verdejo, Luis Machuca, Mamen Macías, José Luis Porquicho, Lolo y Josefa Bustelo, Baldomero Toscano, Emilio Triguero, Rafael Dávila, Óscar Romero, Mamen Macías, Elisa López y Chano Quintero. El acto finalizó con un brindis por el nuevo estudio.

Pepe Baena, padre Anthony Enitame y Salvador Celada, durante la bendición del local. / Ignacio Casas de Ciria

José Luis Porquicho, Óscar Romero y Abraham Fernández. / Ignacio Casas de Ciria

Marta García González, padre Anthony Enitame y el pintor Pepe Baena, durante la inauguración del nuevo estudio. / Ignacio Casas de Ciria

Chano Quintero, Luis Machuca, Rafael Dávila, Arturo Fernández de la Puente y Félix Fernández Verdejo. / Ignacio Casas de Ciria

María Alanis, Baldomero Toscano, Margarita Marqués, Luis Machuca y Mamen Macías. / Ignacio Casas de Ciria