VPH: la Enfermedad de Transmisión Sexual más extendida en el mundo

Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se propagan como la espuma. Es tan sencillo como hacer una felación, tener una aventura con sexo o una noche salvaje con nuestro marido. En todas estas ocasiones podemos propagarlas. La única manera de evitarlo es usando preservativos siempre. Algo que se nos olvida cuando hablamos de nuestras parejas de largo recorrido, lo cual es un error. Porque el Virus del Papiloma Humano (VPH), que no deja de ser una enfermedad venérea potente, es un virus latente. Es decir, podemos habernos infectado hace diez años, infectar a otros y manifestarlo cuando sea. Puede que ni sepamos que lo tenemos y andemos propagándolo cada vez que tenemos sexo. Por eso el VPH es la ETS más extendida del mundo.

El pene es mayor portador del VPH que la vagina, por algo tan sencillo como que es más difícil diagnosticarlo en el órgano genital masculino. En la vagina se detecta antes. El problema es cuando se cree que esos penes solo van a estar en contacto con vaginas. En España, se vacuna a las mujeres adolescentes contra el VPH porque se presupone que tendrán sexo con hombres y el problema es que este virus es responsable, por ejemplo, del cáncer de cuello de útero. Responsable de que más de 2.000 mujeres lo sufran al año en España. Es el segundo más frecuente en nuestro país y responsable del 70% de estos cánceres. Vamos, que si lo tienes, hay papeletas de que lo desarrolles.

VPH y cáncer

En la última década hemos confirmado que el VPH es responsable del 90% de los cánceres de ano, el 70% de los de vagina, la mitad de los de pene y entre el 13 y el 72% de los de boca y faringe. Michael Douglas confirmó el suyo de boca y faringe y admitió ser un enamorado del cunnilingus.

Lo malo es que no se considera que haya que vacunar a los chicos porque presuponemos que ellos no tendrán relaciones con otros hombres y las chicas lo transmiten en menor medida. El 6 % de la población, la que son hombres homosexuales, no opina lo mismo. En Australia han sido menos homófobos que en el resto del mundo y, en previsión de que sus adolescentes practicaran el sexo que quisieran, llevan 20 años vacunando a niños y a niñas. El cáncer de cuello de cérvix ha sido erradicado. Imaginen lo que supone eso.

El VPH es, también, responsable de patologías menos graves, como las verrugas genitales, lo que puede alarmar de su presencia. Uno de los grandes problemas de este virus es su latencia y cómo disimula. Puedes estar años infectado y no enterarte, igual que puedes transmitirlo inconscientemente. Por eso: siempre preservativo.

Asumamos, también, que como los chicos no están vacunados, algunas de las cepas que son nefastas y que transmiten ellos campan a sus anchas. Es decir, al tener sexo lo propagan e infectan a chicas que, incluso, estén vacunadas. Porque las vacunas no responden igual a las cepas de los varones. Algunas se propagan. No son muchas, pero pueden tocarte. Ante la duda, basta con protegerse.