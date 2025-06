Saiz defiende el examen de las pensiones y rechaza injerencias en el trabajo de la AIReF

MADRID/La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la denominada cláusula de cierre de la reforma de pensiones, y ha subrayado que no se ha condicionado de "ninguna manera" el trabajo de la AIReF, encargada de este examen del sistema.

Durante su comparecencia este lunes ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Saiz ha defendido el diseño y el papel de este mecanismo, y ha resaltado que su aplicación "no limita la política de ningún Gobierno futuro".

La reforma de las pensiones estableció que, cada tres años, la AIReF debía evaluar si la diferencia entre el gasto en pensiones y las previsiones de ingresos con las medidas adoptadas no supera un determinado umbral, el 13,3% del PIB, que obligaría a tomar medidas adicionales.

La AIReF presentó el pasado 31 de marzo su primer informe de evaluación donde constataba que la reforma se ajustaba a esa regla de gasto, aunque alertaba de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no había mejorado y cuestionaba la metodología fijada por decreto por el Gobierno para evaluar la reforma.

"El decreto no interfiere de ninguna manera con el trabajo de la AIReF", ha subrayado este lunes Saiz, que ha defendido la labor de la AIReF y ha pedido ante todos los grupos parlamentarios prudencia a la hora de hablar de sostenibilidad. "No explicitar a qué nos referimos y no explicarlo en términos simples puede generar ansiedad e incertidumbre a los ciudadanos", ha señalado.

Saiz ha añadido que no se puede acusar al Gobierno de "jugar con las cifras" y que el Ejecutivo es el primer interesado en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ha recordado que se ha pedido a la AIReF que realice un informe adicional antes del 1 de junio de 2026 para tener una imagen actualizada de la situación.

También se ha mostrado abierta a escuchar propuestas de mejora y a seguir trabajando "estrechamente" con las autoridades nacionales e internacionales.

La Seguridad Social ingresó 62,5 millones tras regularizar infracotizaciones de autónomos

Por otro lado, la ministra avanzo que la Seguridad Social ingresó 62,5 millones tras regularizar las infracotizaciones que realizaron 765.965 autónomos en 2023, que debieron abonar una cuantía media de 473 euros por haber cotizado por debajo del tramo que les correspondía.

Elma Saiz detaló ante la Comisión del Pacto de Toledo los últimos datos de la regularización de las cotizaciones de los autónomos del primer año del cambio del sistema de cotización hacia uno vinculado a sus ingresos reales. Este sistema se está implantando progresivamente, en ciclos de tres años, hasta el año 2032, cuando ya estará plenamente operativo.

Una vez cerrado el ciclo 2023-2025, Saiz ha anunciado que el ministerio convocará este mes de junio la mesa para negociar con los agentes sociales la nueva escala de tramos de cotización para el período 2026-2028 "con la mirada puesta en cerrar una nueva senda antes de finalizar el año".

La ministra ha explicado que, a lo largo de 2023, de los de 3,7 millones de autónomos incluidos en este nuevo sistema de cotización, unos 316.191 modificaron su base de cotización a una superior y unos 145.764 lo hicieron a una base inferior.

Una vez realizado el cruce de datos, del total de trabajadores autónomos, se determinó que 2,12 millones habían cotizado dentro de su tramo, mientras que 1,58 millones han estado sujetos a cambios en su regularización. De estos, 796.000 habían cotizado por debajo del tramo que les correspondía; 461.000, por encima; y de casi 324.000 no constan rendimientos computables.

El proceso concluyó con la remisión de 765.965 resoluciones a autónomos que cotizaron por debajo del tramo que les correspondía, debiendo abonar una cuantía media de 473 euros. Asimismo, se registraron 543.162 expedientes que han cotizado por encima, con una cifra de devolución media de 523 euros.

De esta forma, la diferencia entre ingresos y devoluciones asciende a una cifra de 62,5 millones de euros positivos para la Seguridad Social. Antes del 15 de junio se habrán realizado las devoluciones a los autónomos que estaban en pluriactividad y que han sobrecotizado.