Desde las cinco de esta tarde de viernes se celebra la final de juveniles del COAC 2026 con trece agrupaciones.

Orden de actuación de la final de juveniles de este viernes 6 de febrero

Comparsa: ‘El caminito de vuelta’

Chirigota: ‘Las eurovisivas’

Cuarteto: ‘Espejito, espejito…’

Comparsa: ‘¡A toda máquina!’

Chirigota: ‘Cádiz: El videojuego’

Cuarteto: ‘Este cuarteto tiene madera’

Comparsa: ‘Plan B’

Chirigota: ‘Los vengadoritos’

Cuarteto: ‘Los calaítos, una mojada de toda la vida’

Comparsa: ‘Las del patio’

Chirigota: ‘Los duendecillos de los dos castillos’

Cuarteto: ‘Las verdades del vaquero’