¿Quién canta este viernes en la final de juveniles del COAC 2026 en el Carnaval de Cádiz?

La comparsa 'Plan B' es una de las participantes en la final de juveniles de este viernes.

Llega la hora de la verdad de la cantera. Este viernes 6 desde las 17.00 en el Gran Teatro Falla se celebrará la gran final del concurso de juveniles y el sábado le tocará a la categoría de infantiles.

Hoy se disputarán los premios doce agrupaciones, después de celebrarse tres semifinales, una de ellas dividida en dos por descuadrarse el calendario de adultos debido al accidente ferroviario de Adamuz. Por la primera fase de juveniles pasaron 18 agrupaciones, de las que solo cinco se han quedado en el camino. El sábado, la final de infantiles contará también con 13 agrupaciones.

El jurado de la cantera está presidido por Antonio Rivas Cabañas, acompañado por los vocales Isabel María de los Reyes Gómez, María del Carmen Jiménez Barea, Laura Rivero Ramos, María del Carmen Bernal Martínez, José María Hurtado de Mendoza Fernández, Carlos Aldón Martínez, Juan Ramón Jiménez Malia y Josep Castilla. Amanda Real Guerrero es la secretaria.

Orden de actuación de la final de juveniles de este viernes 6 de febrero

Comparsa: ‘El caminito de vuelta’

Chirigota: ‘Las eurovisivas’

Cuarteto: ‘Espejito, espejito…’

Comparsa: ‘¡A toda máquina!’

Chirigota: ‘Cádiz: El videojuego’

Cuarteto: ‘Este cuarteto tiene madera’

Comparsa: ‘Plan B’

Chirigota: ‘Los vengadoritos’

Cuarteto: ‘Los calaítos, una mojada de toda la vida’

Comparsa: ‘Las del patio’

Chirigota: ‘Los duendecillos de los dos castillos’

Cuarteto: ‘Las verdades del vaquero’

Coro: ‘A pico y pala’