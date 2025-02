Qué vergüenza, un dios pagano

No me esperaba yo que un partido como el popular cayera en ese error, dando la espalda a sus votantes, católicos y de misa diaria. Quienes vengan desde otras localidades a disfrutar del Carnaval (desde aquí les animo a que no lo hagan) se encontrarán en lo alto de las Puertas de Tierra, monumento protegido, una enorme figura del Dios Baco. Un dios pagano, dios del vino y de la juerga en la mitología griega (lo he buscado en una enciclopedia Espasa que compré en 1974 en la librería Mignon). Esa representación del libertinaje es una afrenta a los cristianos, pero ya se sabe que con este alcalde ‘bienqueda’ cualquier ocurrencia de los mamarrachos del Carnaval es tenida en cuenta en el Ayuntamiento. Por no parecer rancio Bruno es capaz de darle la razón a Bakunin, Trotsky y Lenin, aquellos olvidables hijos de Satanás. No se entera el chiquito jerezano este de que no hay otra fórmula para parar los pies a la turba carnavalesca que ser rancio. Y diciendo ‘no’ a Baco Alba si hace falta. Por no hablarles del agravio comparativo con la Semana Santa, que también es merecedora de que una figura la anuncie en las Puertas de Tierra. No sé, un monaguillo de 90 metros, el apagavelas ‘Chacha’, un martillo gigante de capataz... No lo harán, pues todo el dinero se les va en subvencionar a la fiesta de los orines. Acabo ya que me voy a tomar una copita de quina San Clemente, en honor de Baco (tan malo no sería el hombre)..