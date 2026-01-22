Vera Luque: "Nos fuimos del Concurso por la puerta de atrás, así que tenemos que venir a dar la cara un añito, por lo menos"

Desde "el palco" que tiene en casa, José Antonio Vera Luque, uno de los grandes nombres propios de la fiesta, sigue el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2026 "como todos los años" desde que decidió aparcar la competición. Desde entonces -actualmente también- el chirigotero, cuartetero y hasta comparsista siempre ha cantado las bondades de la "tranquilidad" que le supone sacar una chirigota callejera; sin embargo, un pequeño giro, un pequeño matiz en la conversación de este año, cuando lo encontramos en los pasillos del Falla, nos dan una pequeña esperanza.

"Estoy en un periodo de flojera y de comodidad, que también tenía que llegar en algún momento, después de tantos años, así que, de momento, no creo que vuelva al Falla pero creo que venir vamos a tener que venir alguna vez, seguro. No vamos a dejar esto así. Nos fuimos por la puerta de atrás, sin decir adiós, y yo creo que, por lo menos, venir, dar la cara un añito y decir, mira, perdón por haberme ido como nos fuimos, ahora nos vamos bien, hasta luego, o no, o quedarnos, quién sabe", valora el carnavalero.

A tenor de la conversación, Vera Luque parece que espera a que llegue "la idea" con la que firmar un regreso a la altura de su trayectoria. "Es que tiene que aparecer la idea para que merezca la pena meterte por derecho cuatro o cinco meses trabajándola y tirar para acá. Y eso puede surgir cualquier año y, ahí estamos, un poco viéndola venir...", avisa.

Vera Luque, experimentado chirigotero, también hace un análisis de lo que está viendo en la modalidad este año que, deduce, es "un relevo generacional que está llegando". "Se están viendo nuevos valores. Mira, este miércolessalió una chirigota de chavales que venían de juveniles, los que iban de inteligencia artifical, que a ver, les falta dar muchos pasos, pero venían con buenas ideas, con un esquema planteado en la cabeza... Estamos ya en un proceso de empezar el cambio, poquito a poco, de alguna manera", dice esperanzado observando que hay "un pelotoncito" de chirigotas "interesantes".

'Los Nacho Cano de la calle Solano'

La suya, su chirigota callejera, que se ha convertido en una de las más buscadas en la semana de Carnaval, también apunta maneras, 'Los Nacho Cano de la calle Solano', un "disparate", ríe.

"La prioridad de los tipos que estamos sacando para la calle es que sean cómodos, que se puedan comprar por el Temu (ríe tela) y que no tengan mucha complicación y, bueno, si podemos enfocarlo en personajes con cierta viscómica, pues mejor. Así que así salió lo de los Nacho Cano que, además, forma parte un poco de esa fauna que con el tiempo se está destapando un poquito y eso es muy callejero también. Porque parecía que era un tío de vanguardia y al final no lo es tanto...", cuenta el autor que si hubiera apostado por traer este tipo al Falla "pues hubiéramos tenido una discusión, que si esto no entra, que si salió algo parecido en no sé qué año, que si puede ser catástrofe..."

La calle, sin embargo, es ancha, larga y permisiva. "Claro, es, vamos a sacar esto porque nos vamos a reír, porque le vamos a sacar punta y más con mi grupo, que son los de siempre, Puchi, Ale, Mario, Moncho, Mario Chaves Pitu y además se viene el Marquito, que ya estuvo con nosotros el año pasado, el y se han incorporado algunos más como el Geni, el Bocu, que estos días está más pillado porque es jurado, Angelito, un amigo mío del trabajo... En fin, esa es un poco esa filosofí, un rollo de que no vamos con pretensión de nada, de pasar un buen ratito sin guion, sin brújula y a lo que salga".