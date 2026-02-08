La Uchi, Macarty, Carlos el Legionario.... Jona recuerda a los personajes populares de Cádiz para criticar la pérdida de identidad

A Jonathan Pérez 'Jona' le preocupa, como gaditano, la pérdida de identidad de su Cádiz. Por eso saca, cada Carnaval, un hueco en el repertorio para rememorar a la vez que lamentar lo que la ciudad ha perdido. Si el año pasado recordó los años grandes de las peñas carnavalescas, con un pasodoble que le hizo ganar el premio Emilio López que concede esta casa, en esta semifinal que se estrena hoy homenajeó con su comparsa 'El manicomio' a aquellos personajes populares que ya no están entre nosotros.

Personajes que se fueron "y dejaron a Cádiz roto", como Carlos el Cocoroco (el Legionario), la Uchi, el Macarty, Paquito del Mentidero pidiendo "Fanta najara", María la Hierbabuena, MIguel el Mellao o El Travolta". Al acabar la actuación, Jona decía que "esta pérdida de identidad es algo que a mí me duele especialmente y lo vamos cantando con diferentes protagonistas. Y esta vez me he querido acordar de esos ilustres de nuestras vivencias, que tantos momentos entrañables y de risas nos dieron. Y por desgracia ya no los encuentro por las calles de nuestros barrios".

El autor insistía en que "estos personajes ya no se dan porque hay una pérdida de identidad. El gaditano se tiene que ir fuera y los que se quedan aquí son gente que no son de Cádiz y no tienen 'age' y ese duende".

El público -¿será por las entradas en taquilla?- ha entendido bien la letra, aunque sea más gaditana que Moret. El final, contundente "ay Cádiz que nos han cambiado nuestra identidad por cuatro pijos en el Manteca", con guiño explícito, reconocido por Jona, al pasodoble a La Viña de la chirigota 'Los de gris'.