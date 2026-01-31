El tipo de 'El desguace': El uniforme con el que guardar la puerta de esta chatarrería en la que se ha convertido Cádiz

"Desguace del sur del mundo, palacio de la alegría. El rincón donde la historia puso su chatarrería". Con estos versos comienzan a presentarse estos chatarreros que encarnan 'El desguace', la comparsa de Miguel Ángel García Argüez. Su director, Javier Bohórquez, es el ideólogo de este forillo que representa la entrada a la ciudad, que no es más que un cúmulo de chatarra pero con aires de lo que algún día fue.

El artesano Angelico Martínez, de El llamador del Ángel, explica el espacio que se abre justo detrás de los comparsistas, con la verja deslavazada del Parque Genovés representada en esa entrada que deja entrever la chatarra que se acumula en el interior de la ciudad. Para flanquear la puerta, el torreón de las Puertas de Tierra se levanta imponente como horizonte de la visión escénica, con algunos edificios emblemáticos de la ciudad representados en perspectiva en su interior.

La escenografía de la comparsa 'El desguace' / Lourdes de Vicente

Además de la madera como elemento principal para su construcción, la escena se completa con elementos propios de esa chatarrería como tubos corrugados, hierros y otros materiales que simbolizan ese desguace del que estos comparsistas son sus valedores.

En cuanto al tipo, los diseñadores de Maura Revuelta llevan la firma de esta creación que pretende convertir a los comparsistas en unos chatarreros pero muy gaditanos, con aire canalla, que rememore la grandeza de la ciudad que los acoge aunque con ese aire decadente del paso del tiempo.

Se trata de un personaje callejero, que vive entre chatarras, pero que sin embargo no pierde las formas. Bien vestido con esto y aquello, con retales muy simbólicos de esa pérdida, aunque manteniendo la cabeza erguida por su profunda raíz identitaria. De hecho se presentan con la vitola del príncipe de la chatarra. "Con las chatarras y vestigios de su entorno ha decorado su indumentaria", explica Pancho Revuelta sobre la idea del tipo.

Detalles del tipo de la comparsa 'El desguace' / Germán Mesa

El diseño se inspira en esos ecos militares de 1812, "uniformes que evocan la resistencia y el orgullo gaditano", con impregnaciones del alma del flamenco e imágenes más auténticas y simbólicas de la ciudad como la del piconero, el brillo del mar y el rumor de las plazas, todo ello con la presencia predominantes de los tonos rojiizos del pendón de Cádiz y el azul profundo del mar, tal y como argumentan desde Maura Revuelta.

Entrando en detalles, la chaqueta está realizada con más de quince tipos de tejidos diferentes, buscando esa evocación del pendón gaditano aunque roído por el paso del tiempo. La pieza es asimétrica y representa un antiguo abrigo militar, con referencias estéticas a los siglos XVIII y XIX. Está remendada con red marinera elaborada de manera artesanal, que también cuelga de la prenda, decorándola y aportando movimiento y el simbolismo ligado al mar.

En contraste con la solemnidad de la chaqueta con aires militares, en su interior la camisa inspira un toque canalla y popular a través de chorreras y volantes, confeccionada en tejidos de rayas y lunares que le aportan flamencura al personaje callejero que representa.

El tipo de 'El desguace' de cuerpo entero / Germán Mesa

En cuanto al pantalón, la pieza está elaborada "a partir de lo que quedó de un antiguo traje de piconero, reconstruido mediante diferentes técnicas de costura que generan figuras geométricas de estilo goyesco. La obra se remata con una pieza de estaño labrado, inspirada en la armadura romana conservada en el Museo de Cádiz, que actúa como elemento escultórico y simbólico", describen los artesanos.

Para rematar el tipo, desde Maura Revuelta analizan la concepción del gorro como "una reinterpretación de la Tacita de Plata, también labrado, con inspiración en los balcones gaditanos. El asa se toma de uno de los imperiales de la corona de la Virgen de las Penas de la Viña, y se acompaña de un pájaro-jaula inspirado en el edificio de Hacienda, que actúa como elemento narrativo y acompañante del personaje". Los elementos metálicos están realizados por Jesús Helmo y la técnica de macramé por Ana Revuelta.

Y con todos estos elementos artesanos, los chatarreros continúan ofreciendo en este Concurso 2026 su visión de esta ciudad arruinada pero con vestigios de historia y poderío, guardando la esencia y el orgullo de una identidad que continúa latiendo debajo de todas esas piezas deslavazadas en la que se ha convertido este desguace.