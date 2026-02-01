La tercera sesión de cuartos de final del COAC 2026, en directo desde el Teatro Falla de Cádiz
Sigue con Diario del Carnaval todo lo que ocurre en esta función del domingo
Orden de actuación de la cuarta sesión de cuartos
Este domingo el Falla vuelve a llenarse de coplas con la tercera sesión de cuartos de final, que augura una buena noche de competición, especialmente en chirigotas. Cerrará sesión 'Los cadisapiens' de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes, en una noche donde estarán también 'Los robins' de Roberto Gómez y José Juan Pastrana, y la que ha sido sensación por el tipo que traen este año, 'Una chirigota, en teoría'. En comparsa llega la potente propuesta también de Rober y José Juan, 'Las muñecas' y la de los hermanos Pastrana, 'Los hombres de hojalata'. En coros destaca el de Miguel Ángel García Argüez, 'La carnicería' y el cuarteto de la noche es el de Manu Peinado, 'Los latin king (de la calle Pasquín)'.