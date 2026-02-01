La tercera sesión de cuartos de final del COAC 2026, en directo desde el Teatro Falla de Cádiz

Este domingo el Falla vuelve a llenarse de coplas con la tercera sesión de cuartos de final, que augura una buena noche de competición, especialmente en chirigotas. Cerrará sesión 'Los cadisapiens' de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes, en una noche donde estarán también 'Los robins' de Roberto Gómez y José Juan Pastrana, y la que ha sido sensación por el tipo que traen este año, 'Una chirigota, en teoría'. En comparsa llega la potente propuesta también de Rober y José Juan, 'Las muñecas' y la de los hermanos Pastrana, 'Los hombres de hojalata'. En coros destaca el de Miguel Ángel García Argüez, 'La carnicería' y el cuarteto de la noche es el de Manu Peinado, 'Los latin king (de la calle Pasquín)'.