Cuarteteros mayores y chicos, aunque igual de grandes. Asier y Mario, hijos de Ángel Gago, y Álvaro, hijo de Chicho, hacían de teloneros de lujo de sus padres y dejaban un ratito único para el recuerdo para las dos generaciones. También para Alma, hija del chirigotero Sergio 'Majara' y David, de Pepe Oliva, que con 'Los que no ganan pa bonobús', primer premio de infantiles, se movían como pez en el agua en el escenario ante un Teatro Falla lleno para la tercera semifinal de adultos.

"Yo quería cantar hoy y cuando mi padre me mandó la foto de que lo hacíamos juntos me alegré bastante", contaba Asier en camerinos. "Llevo cinco o seis años viendo a mi padre y ahora yo verme ahí, que él me esté viendo a mí, ¡es que es imposible!", decía emocionado Álvaro. Su progenitor, Francisco Javier Ramírez Chicho, estaba más nervioso viendo actuar al pequeño que cuando él lo hace. "En las bambalinas se pasa muy mal", reconocía ya equipado con su tipo de 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso', para poder inmortalizar el momento.

Chicho alababa la iniciativa de este pase de los grupos infantiles ganadores, que "es más premio incluso", "porque cantar en un teatro lleno es muy bonito". "Nosotros le enseñamos lo que entendemos como cuarteto, lo que siempre decimos, no le vamos a enseñar otra cosa, rima, juego de palabras que nos gustan a nosotros, pero claro itentamos hacer el cuarteto de niños, para niños y para adultos que es complicado", contaba.

Los mini cuarteteros mientras, sin inmutarse, como sí lo llevaran haciendo toda la vida. "Yo estoy hoy más tranquilo, porque hoy no hay jurado ni nada", apuntaba Mario Gago con desparpajo. "Para mí es una experiencia super chula", señalaba Alma, deseando salir a escena.