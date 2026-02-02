El 'Stephen Hawking' Paco Aragón reconoce que "todavía estamos asimilando la repercusión mediática"

Las sillas de los Stephen Hawking gaditanos han vuelto a pasearse por las tablas del Falla en estos cuartos de final del COAC 2026. Un pase del que el director de la chirigota 'Una chirigota en teoría', Paco Aragón, sale exultante y no encuentra obstáculo de momento que lo frene. Ni siquiera el baño de papelillos de la presentación que le ha dejado algún incómodo papel pegado al bigote y por más soplido que le echara no ha conseguido despegar. "El primer día lo pasé peor de lo que me esperaba", afirma el chirigotero.

Aragón explica que aunque les avisaron de que caería esa lluvia torrencial de papelillos, "el primer día fueron como 30 kilos de papelillos al cuello. Hoy no, ya me lo esperaba y me he dicho ahora me va a caer". Y solo queda aguantar estoicamente porque eso es imposible de ensayar. "Donde cae no, no se ensaya, cae y punto. El spray en la cara, en fin, hay varias cosas que no controlas. Y te toca estar ahí cantando la presentación como el que está tocando la corneta" a base de soplidos, gesticula el director de la chirigota.

El público del Falla ha coreado el Qué bonito está mi Cádi con ese tono robótico con el que hacen el pasacalles, tanto para recibirlos como al despedirlos tras su actuación de forma casi unánime. Sobre este hecho, el chirigotero afirma orgulloso que "son esas cositas que al final son las que quedan, ojalá que para la historia, esas cosas que año tras año se van quedando y te lo van cantando cuando vas apareciendo de un año a otro. Como le pasa al Vera, como al Canijo, con el que he tenido la suerte de salir, bueno como a autores grandes. Al final te recuerdan por esta porquería que tú no tienes ni pensado. Dijimos 'vamos a cantar el Qué bonito pero como un robot', es una guarrería cantarlo normal y eso es lo que ha dado el pasito diferente para que se quede al final. Creo que se va a quedar y en la calle, cuando haces el pasacalles, la gente lo canta en robot, ya no lo canta normal. Y eso es precioso, cuando alguien interactúa contigo no hay plan B".

Pero a pesar de que el humor impregna el repertorio de esta chirigota, 'Una chirigota en teoría' llega con la intención de poner en primera línea ciertos temas de los que poco se habla. En sus pasodobles, la ayuda a domicilio y el retraso en la aprobación de la ley ELA han sido los protagonistas. "Es necesario este tipo de letras, a la ELA y a los cuidadores, gente cuyo trabajo no está pagado, ni valorado, es invisible. Y cobran regular", asegura Aragón que conoce bien a este colectivo laboral porque le toca de primera mano.

Paco Aragón insiste en que son temas que "necesitan visibilidad" aunque el ex futbolista Juan Carlos Unzué le ha dado un empujón importante para que la ELA, por ejemplo, haya estado en el foco, "pero hay muchísimas enfermedades que necesitan esa visibilidad". De hecho, este chirigotero está conociendo bien lo que es meterse en la piel de personas con diversidad funcional y sus preocupaciones. "Cuando me monto en la silla, yo me acojono. La primera vez que cogí adoquines pensé que me iba a partir la espalda. Pienso en esas criaturas que tienen que subir a una segunda planta y no tienen ascensor, una simpleza pero cosas a las que hay que darle una vuelta.

Una simpleza como la que te caigan papelillos en la cara y se conviertan en una incomodidad cuando no puedes quitártelos. Porque, como explica Aragón, hay que ver las cosas desde el punto de vista del otro y a veces lo más básico es un problema.

Y tras la apabullante repercusión mediática obtenida desde medios de comunicación internacionales, ¿han asumido estos Stephen Hawking gaditanos ese foco viralizante? "No", reconoce tajante el director de la chirigota, "todavía lo estamos asimilando porque es difícil. Me han escrito gente de Israel, de Arabia Saudí, de Estados Unidos.... para darnos las gracias. Pero bueno, no creo cosa de nosotros, yo creo que Stephen Hawking hizo algo, el hombre", en referencia a su reputada trayectoria que es lo que lo ha convertido en un personaje internacional.