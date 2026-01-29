Sofri de Conil ('La purga') tras su pase a cuartos: "Ha sido como ver la mar como un plato después del temporal"

"Por estadística, como ha ocurrido en los últimos años, estábamos fuera... Pero esta vez, esta vez, no". José Manuel Ramírez 'Sofri', cuya templanza no oculta la satisfacción de muchos carnavales de trabajo, explica la "tremenda alegría" que sintió cuando escuchó de boca del Jurado Oficial que 'La purga: los que no pasan' estaban en cuartos de final, una fase que vienen mereciendo, y que se les ha negado, desde hace demasiados concursos.

"Ha sido como ver la mar como un plato después de los temporales estos que estamos viviendo, esa sensación", recrea el autor de la chirigota conileña que confiesa que este miércoles vivió un día "de muchos nervios y mucha incertidumbre" sólo paliada con la llegada del veredicto.

Una decisión que, de hecho, Sofri escuchó en la soledad de su casa, sin el grupo. "Nosotros estábamos ensayando, pero a la hora de dar el pase yo me fui a casa, también otros miembros de la chirigota se fueron a la suya. Yo me pongo muy malo y no tenía ganas de pasarlo allí malamente. Pero el resto se quedaron donde ensayamos y lo escucharon allí. Evidentemente, cuando lo escuché pues volví para allá a celebrarlo con la gente", ríe.

Y no es para menos, ya que esta formación, que debutó en el Falla en 2017, viene acumulando, al menos desde los últimos cuatro años, credenciales de sobra para hacer un buen papel en la siguiente fase del Concurso. Ahora sí, llega la prueba del algodón. "Todo el mundo nos dice que el púbico de cuartos es diferente al de preliminares, que es más sibarita, pero como para nosotros es territorio inexplorado pues vamos a ver qué pasa", decide el chirigotero que, desde luego, tiene "fondo de armario suficiente" para enfrentar el certamen, además de también estar valorando "si apostamos por hacer algo nuevo".

De momento, más pleno no se puede estar "y con una sesión de cuartos donde tenemos a Martínez Ares de telonero, ¿qué más se puede pedir?", se congratula con arte.