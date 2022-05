Sergio Guillén 'Tomate', comparsa de la cantera: ”No tengo un grupo, tengo un tesoro"

‘Después de Cádiz ni hablar’ afronta esta noche el segundo asalto tras haberse colocado en el grupo de comparsas que aspiran a la final en este corto concurso. Sergio Guillén, ‘Tomate’, uno de sus autores, charla con ‘Diario del Carnaval’ .

–Sois la comparsa de la cantera, pero parece un grupo más que maduro en apenas tres años, ¿han crecido ya los niños?

–Estos niños parecen que llevan 50 años cantando, es una alegría llevar la afinación, cómo se entregan, que sólo tenga que decir las cosas dos veces para que lo cojan. No tengo un grupo, tengo un tesoro. Y como yo digo, están como en una burbuja, intentamos que mantengan los valores de la cantera, que no les suba el veneno. Son un grupo de amigos que llevan algunos juntos desde infantiles y si uno dice una tontería que no va con el rollo del grupo enseguida le dan carga. El otro día por ejemplo se compraron dos palcos para ir a ver a Martínez Ares y me dijeron de cambiar la hora del ensayo para verlo.

–Por cierto que sigue haciendo usted cantera, ¿cómo lo ha visto este año?

–El día de la final infantil fue un día precioso, porque la cantera viene empujando y demostrando mucho. Esa igualdad que se pide a gritos en adultos, en la cantera no hace falta pedirlo porque ya lo tenemos y eso es algo muy grande, un paso de gigantes. La cantera es la esencia y si se trabaja se mantiene el Carnaval de Cádiz. Y aquí lo que menos me importa son los premios, sino ofrecer calidad y que lo niños disfruten y que aprendan. Para uno sacar cantera tiene que tener muy claro eso, si no te estás equivocando.

–Este año habéis incorporado un una mujer como una más en el grupo.

–Sí, sí, porque aparte de hacer una reivindicación de lo que es el Carnaval de siempre, yo pienso que este tema se debe normalizar, las mujeres y nosotros mano con mano, aunque muchos aún no lo ven así. Además, que con la voz de Ali creo que demostramos que las voces de las mujeres empastan perfectamente.

–Desde distinto prisma, pero sois varios los autores que han querido mirar a la raíz, a la esencia, ¿a qué cree que se debe?

–Yo creo que eso ocurre porque con el parón que tuvimos todos hemos pensado en qué grande era eso que teníamos, qué falta nos hacía y cuánta falta le hace a Cádiz. Entonces hemos pensado en empezar de cero y para empezar de cero siempre hay que volver atrás. Seguimos manteniendo el estilo, el sello, sonamos a nosotros y mis músicas te pueden retrotraer a ‘Los niños sin nombre, pero guardando la esencia de lo clásico. Quizás los carnavaleros hemos tenido el fallo de no encargarnos de enseñar quienes fueron los maestros o despertar el interés por ellos. Y es como el que quiere aprender flamenco, que no se puede poner a escuchar Rosalía con todos mis respetos, tiene primero que escuchar a Manolo Caracol, Camarón o Chano Lobato.

–Aurelio del Real, Pedro Romero, Fletilla, Carota y muchos más en un repertorio lleno de detalles a grandes maestros, ¿es un homenaje al pasado esta comparsa?

–Sí, es un homenaje realmente a lo que yo entiendo por Carnaval, lo que yo entiendo por una agrupación, una comparsa de Carnaval que es lo que mamé desde pequeñito. Tenía ganas de reflejar lo que había vivido en la Peña ‘Los 14 resultados’ o en la de ‘Teniente Andújar’, con mis tíos y mi padre. Si te fijas en el popurrí yo era el típico ‘jartible’ de todo el año escuchando Carnaval y me disfrazaba de ‘Entre rejas’

–¿Y la idea la tiene desde la pandemia?

–Sí, fue en plena pandemia. Me puse a ver documentales, a leerme libros sobre el tema, porque tenía muchas ganas de sacar una comparsa de Carnaval en sí y para el Falla. Sacamos ‘Los okupas de la luna’ como un paréntesis pero esta era para estrenarla en el concurso. Y más desde un grupo de juventud, como es el nuestro. Muchos jóvenes de hoy en día no saben quién fue Paco Alba ni han escuchado cosas de Antonio Martín u otros grandes copleros, por eso creo que quedaba un mensaje bonito, porque es desde la juventud desde donde se despierta ese interés, de un grupo que viene de la cantera y con 22 años la mayoría. Teníamos claro que si cuajábamos bien la idea a la gente mayor, por ejemplo Antonio Martín, que me llamó para felicitarme, le iba a gustar y además también a los jóvenes. Hemos abarcado todos los públicos, que era nuestra intención.

–Una vez ya pasado el primer pase, la calidad de la modalidad de comparsas ha sido de lo más comentado. ¿cómo se ven en esta competición?

–En comparsas, me atrevería a decirte, que está a un nivel que hace más de 20 años que no estaba, que nos tenemos que remontar a los 90. La gente está trayendo una calidad mortal pero creo que esto deriva de lo que hemos estado hablando antes, de tanto tiempo parados. A mí me ha dado tiempo de preparar la comparsa en dos años, de quitar, poner, retocar, parece que la gente lo ha cogido todo con más ganas. Ahora mismo y como pisamos el primer día, las aspiraciones son máximas. Si lo hacemos bien tenemos posibilidades de entrar, ya después quedaremos como quedemos y lo que digan cinco personas del jurado. Colarte en una final en comparsa es más complicado, hasta el día de hoy tienen mucho peso los nombres, que se lo han ganado, pero les hace falta menos para llegar. Sí me gustaría que fueran valientes en ese aspecto. Creo que es un año para eso, para dar un giro, para darle sitio a jóvenes, con calidad evidentemente. Lo que sí está siendo uno de los concursos más bonitos de mis 27 años de Carnaval.

–¿Qué hace especial a al tándem con Antonio Pérez ‘Piru’?

–Piru es mi amigo, lo quiero como si fuera mi hermano, entrenamos juntos, trabajamos en el mismo sitio, sacamos la comparsa, me llevo más tiempo con él que con mi mujer. He tenido mucha suerte porque los dos caminamos en la misma onda y lo volcamos en los repertorios. Y tenemos una cosa clara desde el principio, que es que sacamos lo que nos gusta y lo que queremos, no vamos a hacer una agrupación precocinada, que hay muchos autores que le sale bien, no lo critico. Porque esto es Carnaval, no es más, y hay que expresar lo que tiene uno en su mente y exponerlo, no voy a hacer este repertorio o el otro porque sé que la gente me va a apoyar o lo que sea, eso no va con nosotros.