Selu, Migueles, Carapapa, Remolino... los que no estarán en el COAC 2026 de Cádiz

La certificación de la ausencia de El Selu ha coronado una lista de importantes nombres que no estarán con sus habituales agrupaciones en el Concurso del Falla 2026. Son varios los grupos punteros del pasado COAC que han decidido no estar en la próxima cita por diversos motivos. Las ausencias destacadas superan a los regresos, comandados por la comparsa de Martínez Ares, 'Los humanos', y la chirigota chiclanera de Los Molina, 'Los Compay'.

El Selu no estará en el COAC después de anunciar el pasado viernes su retirada definitiva. Será el vacío más importante de la modalidad de chirigotas, en la que no estarán otros nombres destacados. Como Kike Remolino, que tras obtener todo un segundo premio con 'Los butaneros, una chirigota de CAI/CDC', ha decidido no continuar con este proyecto. El coplero, por contra, sí repetirá como autor en el coro de Pedrosa y David Fernández, para 2026 'La esencia'. Su compañero en la autoría de 'Los butaneros', Javi el Ojo, permanece en la modalidad escribiendo para 'Los hombres de Paco, la Chirigota de los Pibes que fue en 2025 'Una chirigota con shoniket3'

Tampoco estará en chirigotas Antonio Pedro Serrano 'El Canijo' después de su regreso este año con 'Los muchachos del congelao', pero sí estará con el coro de Julio Pardo y Antonio Rivas, 'El sindicato', y la comparsa de Nene Cheza, 'Los pájaros carpinteros'. De la misma manera, otro grupo de los destacados en los últimos años, el de Puerto Real, también se tomará un descanso después de ser 'Las precavidas'.

La gran ausencia en comparsas será la de David Carapapa, después de ser 'La resistencia', semifinalista. Hace unos días, el grupo anunció su baja, pero luego ha hecho un intento de salir. Por ello se ha inscrito repitiendo un nombre de comparsa anteriormente registrada ('Culpable'), con el objetivo de ser reclamada por Fiestas para cambiarlo y, mientras, ganar tiempo buscando nuevo autor. Finalmente, la comparsa decidió el pasado viernes que no se dan los condicionantes para continuar.

La gran mayoría de los coros se mantienen en la lucha, pero uno de los históricos no estará. Se trata del coro de Los Niños, que se vio "en la necesidad de tomar un pequeño descanso por un año". El grupo, 'La desafinada' en este 2025, no ha querido "presentar a nuestros seguidores y al carnaval de Cádiz un coro de una manera forzada y sin garantías".