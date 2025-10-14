La comparsa de David Carapapa no estará en el COAC 2026

El último día de las inscripciones para el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 ha dejado una esperada confirmación de participación pero también una baja destacada. Y es que la comparsa de David Carapapa no estará en el próximo certamen de coplas del Falla, según han informado a través de sus redes sociales con un comunicado.

"Lamentamos profundamente comunicaros que finalmente nuestra comparsa no estará en el COAC 2026", han manifestado en su cuenta oficial. "Ha sido una difícil y dura decisión pero varios contratiempos de última hora nos impiden afrontar el reto de hacer una nueva comparsa que esté a la altura de lo que vosotros mercéis", explican a los aficionados.

El grupo había anunciado a finales de septiembre la llegada de varios fichajes para el proyecto en el que trabajaban y que llegaría tras 'La resitencia', con la que quedaron en sexta posición. Sin embargo, y tras la confirmación de este martes, el concurso pierde a una comparsa en la lucha del certamen 2026, para el que le desean "todo lo mejor a los compañeros que ya están ensayando".

La comparsa de David Márquez Mateos Carapapa regresó por la puerta grande al Falla en 2024, regresando a una Gran Final con 'El joyero' y este año fueron 'La resistencia' .

Tras sus inicios y éxitos en chirigota con su hermano, en 2006 dió el salto a comparsa con 'La cuadrilla', obteniendo el segundo premio. En esta modalidad el autor ha conseguido el primer premio en 2008 con 'La comparsa de Momo' y en 2012 con 'Los duendes coloraos'. También llegó a la Gran final con 'Los chatarra' (tercer premio en 2016), 'El marqués de Cádiz' (tercer premio en 2019) y la ya citada 'El joyero'(cuarto premio en 2024).