La segunda sesión de cuartos de final del COAC 2026, en directo

El Concurso 2026 prosigue la fase de cuartos de final con una segunda función que tiene lugar este sábado 31 de enero a partir de las 20.00 horas en el Gran Teatro Falla donde volverán a participar ocho agrupaciones, al igual que en la primera sesión.

La sesión se iniciará con el coro de Chiclana 'La ciudad perfecta', de Álvaro García Gómez y Jesús Rivera Romero, que ya conocen lo que es actuar en esta segunda etapa del certamen, que alcanzaron el pasado año con 'Ley natura'. También compite hoy el coro 'ADN' de Luis Rivero.

En cuanto a la modalidad de chirigota, son dos agrupaciones las que defienden esta bandera en la presente sesión. 'Nos hemos venío arriba', desde Écija; y los gaditanos 'Seguimos cayendo mal', de Diego Letrán, Luis Rossi y Quique Parodi. Pero, además, el apartado humorístico también se nutre con el cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada', una grata sorpresa de la fase preliminar.

Por su parte, la comparsa también estará muy bien representada en esta función con 'El manicomio' de Jonathan Pérez Ginel; 'La camorra', de Marta Ortiz Deusto; y 'La marea', de Eder Rey, Juan Enrique Lozano, José Antonio RodríguezTatán y Lale Villegas, dirigida por Yoli Álvarez.