Sandra Ramos ('La camorra'): "Queremos reivindicar que la mujer también puede cargar"

Sandra Ramos reconoce que no esperaba ni por un momento verse en el tipo nada más y nada menos que en todo un Papa de Roma, esa iglesia convertida en una empresa multinacional que representa la comparsa 'La camorra', cuya autora es Marta Ortiz.

A pesar de este papel que le ha tocado jugar, Ramos reconoce "estar muy contenta y muy feliz" tras el pase de cuartos de final de esta comparsa que ha recibido el aplauso de sus reivindicaciones por el público del Gran Teatro Falla.

'La camorra' llega con unas letras comprometidas y muy críticas, como los pasodobles ofrecidos durante este pase. En el primero de ellos, la comparsa saca a relucir la diferencia entre los lugares donde reposan los restos de Federico García Lorca y José María Pemán y que, tantos años después, continúan uno en una cuneta que no se ha conseguido localizar mientras el otro está en la cripta de la Catedral gaditana. Además, hacen una analogía con el avance del discurso de ultraderecha entre los más jóvenes. "Un pasodoble muy bien escrito por Marta, que deja muy claro lo que quiere decir, un tema que está ahí en el día a día y hay que tener en cuenta", como sintentiza Sandra Ramos.

En el segundo, Marta Ortiz critica "la hipocresía de las cofradías" y hace un alegato a las cargadoras gaditanas. Sobre este tema, Ramos ha declarado que "hay muy pocas cargadoras gaditanas, pocas mujeres que puedan entrar en las cofradías, pero bueno, es lo de siempre, todo todo se mueve como se mueve y nosotras queremos reivindicar que la mujer también está ahí, que puede cargar y quién mejor que una mujer para levantar ese paso", explica Sandra.